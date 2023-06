NDR strahlt "Inas Nacht"-Gespräch mit Rammstein-Musiker nicht aus

Nach Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann sagt der NDR die Ausstrahlung einem früher aufgezeichneten Gespräch mit einem anderen Mitglied der Band ab.

Angesichts der Diskussion um Rammstein und Sänger Till Lindemann will die ARD-Late-Night-Show "Inas Nacht" ein aufgezeichnetes Gespräch mit dem Rammstein-Musiker Christian "Flake" Lorenz nicht ausstrahlen. Die NDR-Redaktion habe sich entschieden, das Gespräch für die aktuelle Staffel nicht einzuplanen, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Sonntagabend auf Anfrage mit. Zuvor berichtete die Bild darüber.

"Als das Gespräch aufgezeichnet wurde, waren die aktuellen Vorwürfe noch nicht öffentlich bekannt – daher konnte Christian "Flake" Lorenz dazu nicht befragt werden bzw. Stellung nehmen", teilte der Sender zur Begründung mit. "Die jetzige Ausstrahlung eines Interviews, in dem Christian "Flake" Lorenz aber nicht zur Debatte um Rammstein befragt wird, erscheint der Redaktion zurzeit nicht angebracht und würde bei den Zuschauenden falsche Erwartungen wecken."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Frauen hatten Vorwürfe gegen Till Lindemann erhoben

Laut NDR werden bei der für den 24. August im Ersten geplanten Sendung nun ein Gespräch mit dem Musiker Sven Regener sowie die Musikauftritte von Element of Crime und der britischen Musikerin Birdy zu sehen sein.

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Frauen - teilweise anonym - Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Sie schilderten Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollten. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Lindemanns Anwälte weisen Vorwürfe zurück

Lindemann hatte Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen. Seine Interessen lässt er anwaltlich vertreten. "In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei YouTube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben", hatte es in einer Mitteilung seiner Anwälte geheißen. "So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr."

Lesen Sie dazu auch

Nach den Berichten hat die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren gegen Lindemann eingeleitet. Erhält die Staatsanwaltschaft Kenntnis vom Verdacht einer Straftat, muss sie ermitteln. Medienberichte können dafür der Auslöser sein. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung. Das Plattenlabel Universal Music Entertainment hat seine Marketing- und Promotion-Aktivitäten für Rammstein vorläufig ausgesetzt. (dpa)