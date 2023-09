Das sind die sichersten Airlines der Welt: Top 10

Die nächste Flugreise steht bereits vor der Tür und Sie fragen sich, welche Airline Sie wählen sollen? Lesen Sie hier, welche 10 Airlines auf der Welt als besonders sicher gelten.

Fliegen ist heutzutage eine der sichersten Möglichkeiten, um große Entfernungen zurückzulegen. Dennoch ist es für viele Menschen beruhigend zu wissen, dass es Airlines gibt, die sich beim Thema Sicherheit besonders engagieren und hervorstechen. Es gibt verschiedene Rankings und Studien, die die sichersten Airlines der Welt ermitteln. Die Bewertungskriterien können je nach Ranking unterschiedlich sein, aber sie umfassen in der Regel Faktoren wie die Anzahl der Unfälle und Todesfälle pro Flugstunde oder pro geflogenem Kilometer, das Alter und die Wartung der Flugzeuge, die Erfahrung und Ausbildung der Piloten etc.

Eines der bekanntesten Rankings für die sichersten Airlines der Welt ist das JACDEC-Ranking (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre). Dabei handelt es sich um ein Hamburger Büro, das jedes Jahr eine Flugunfallstatistik erstellt und die Airlines somit auf den Prüfstand stellt. Erfahren Sie im Artikel, welche 10 Airlines weltweit als besonders sicher gelten und noch weitere Fakten.

Das sind die sichersten Airlines der Welt (2022) – ein Überblick

Platz 1: Emirates (VAE)

Platz 2: KLM (Niederlande)

Platz 3: Jetblue Airways (USA)

Platz 4: Delta Air Lines (USA)

Platz 5: EasyJet (England)

Platz 6: Air Canada (Kanada)

Platz 7: Southwest Airlines (USA)

Platz 8: Spirit Airlines (USA)

Platz 9: Ryanair (Irland)

Platz 10: Qatar Airways (Katar)

Die sichersten Airlines der Welt: Daran orientiert sich das Ranking

Im umfangreichen Sicherheitsranking, das vom Hamburger Büro für Flugsicherheit Jacdec in Zusammenarbeit mit Aero International erstellt wird, erhalten die weltweit führenden Fluggesellschaften sowie Airlines in den Regionen Europa, Nord-/Lateinamerika und Afrika/Asien/Naher und Mittlerer Osten eine Bewertung anhand eines Risikoindex. Laut Aero International hat dieser Index einen theoretisch erreichbaren Höchstwert von 100 Prozent, wobei eine höhere Punktzahl auf eine sicherere Airline hinweist. Häufig sind die Werte so nah beieinander, dass der Bereich der Werte wichtiger ist als die absolute Platzierung bei der Beurteilung der Sicherheit einer Fluggesellschaft.

Die sicherste Airline der Welt: Emirates

Emirates verfügt über eine moderne und vielfältige Flotte, die hauptsächlich aus Großraumflugzeugen wie dem Airbus A380 und dem Boeing 777 besteht. Emirates bedient ein umfangreiches Streckennetz und fliegt mehr als 150 Destinationen in über 80 Ländern auf sechs Kontinenten an. Laut Jacdec gilt die Airline mit einem Risikoindex von 95,05% als sicherste auf der Welt.

Flugbeginn: 1985

Hauptsitz: Dubai, VAE

Unfälle seit Gründung: Im Jahr 2016 geriet bei einer Landung in Dubai ein Flugzeug in Brand. Passagiere wurden verletzt und ein Feuerwehrmann starb.

Auf Platz 2 der sichersten Airlines weltweit: KLM

Laut der offiziellen Webseite bietet KLM derzeit Flugverbindungen zu 162 Zielen weltweit an, darunter 70 Ziele auf internationalen Kontinenten und 92 Ziele in Europa. Das Streckennetz der Airline erstreckt sich über Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Afrika und den Nahen Osten. Die Flotte von KLM besteht hauptsächlich aus Flugzeugen des Herstellers Boeing. Dazu gehören Modelle wie die Boeing 777 und Boeing 787 Dreamliner. Mit einem Risikoindex von 93,31% belegt KLM den zweiten Platz des Rankings.

Flugbeginn: 1919

Hauptsitz: Amsterdam, Niederlande

Unfälle: Ein Unfall im Jahr 1977, als ein Flugzeug von KLM mit einem anderen Flugzeug beim Start kollidierte, 600 Menschen starben, wie die Zeit berichtete.

Platz 3 der sichersten Airlines der Welt: Jetblue Airways

Die amerikanische Low-Cost-Fluggesellschaft JetBlue bedient mehr als 100 Destinationen in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in der Karibik. Die Fluggesellschaft bietet hauptsächlich Inlandsflüge innerhalb der Vereinigten Staaten an, hat aber auch internationale Ziele in Lateinamerika und der Karibik. Mit einem Risikoindex von 91,61% gehört die Airline zu den sichersten auf der Welt.

Flugbeginn: 2000

Hauptsitz: Long Island City, New York

Jetblue hat laut Jacdec keinen Unfall zu verzeichnen

Platz 4 der sichersten Airlines weltweit belegt Delta Air Lines

Delta Air Lines zählt zu den größten Fluggesellschaften der USA und bedient ein umfangreiches Streckennetz mit Flügen zu 325 Destinationen weltweit, wie Mcflight berichtet. Besonders hervorzuheben sind die Verbindungen von den Haupt-Drehkreuzen in Atlanta und New York in den deutschsprachigen und europäischen Raum. Hierzu gehören Städte wie Zürich, Frankfurt, Düsseldorf, Amsterdam und Paris. Mit einem Risikoindex von 91,55% schafft es die Airline auf den vierten Platz im Ranking.

Flugbeginn: 1929

Hauptsitz: Atlanta, USA

Zwei Unfälle seit 1992

Platz 5 der sichersten Airlines der Welt: EasyJet

Die britische Billigfluggesellschaft EasyJet belegt mit einem Risiko Index von 91,28% den fünften Platz im Ranking der sichersten Airlines weltweit. EasyJet bedient mehr als 150 Flughäfen in über 30 Ländern, hauptsächlich in Europa. Die Airline machte einen Sprung nach oben: Im Jacdec-Ranking 2021 landete die Fluggesellschaft nur auf Platz 13.

Flugbeginn: 1996

Hauptsitz: London, England

Unfälle seit 1992: Keine Unfälle zu verzeichnen

Auf Platz 6 der sichersten Airlines weltweit: Air Canada

Die größte Airline Kanadas bedient über 220 Destinationen weltweit in mehr als 50 Ländern. Die Airline fliegt viele Kontinente und Länder an, darunter Nordamerika, Europa, Asien, Naher Osten, Karibik und Südamerika. Der Risikoindex beträgt 90,90%.

Flugbeginn: 1937

Hauptsitz: Montreal, Kanada

Zwei Unfälle seit 1992

Southwest Airlines nimmt Platz 7 der sichersten Airlines der Welt ein

Bei Southwest Airlines handelt es sich um eine der größten und bekanntesten Billigfluggesellschaften in den USA. Die Fluggesellschaft bedient mehr als 100 Destinationen in den Vereinigten Staaten, der Karibik und Mexiko. Southwest ist bekannt für ihr umfangreiches nationales Streckennetz. Mit einem Risikoindex von 90,11% belegt die Fluggesellschaft den siebten Platz im Ranking.

Flugbeginn: 1971

Hauptsitz: Dallas, USA

Drei Unfälle seit 1992

Platz 8 der sichersten Airlines weltweit: Spirit Airlines

Ebenfalls eine amerikanische Billigfluggesellschaft, die für ihre kostengünstigen Preise bei Flugtickets bekannt ist: Spirit Airlines. Laut offizieller Homepage bietet die Airline Flüge in über 60 Destinationen an. Die Fluggesellschaft konzentriert sich hauptsächlich auf Inlandsflüge innerhalb der USA. Mit einem Risiko Index von 89,73% gehört die Fluggesellschaft zu den sichersten Airlines der Welt.

Flugbeginn: 1980

Hauptsitz: Florida, USA

Keine Unfälle seit 1992

Platz 9 der sichersten Airlines der Welt belegt Ryanair

Auch wenn die Billigfluggesellschaft Ryanair in diesem Artikel eines der hinteren Plätze einnimmt, ist sie beim Ranking, welche Fluggesellschaften sich am häufigsten verspäten, ganz vorne mit dabei. Ryanair betreibt eine Flotte von Boeing 737-Flugzeugen, die für hohe Effizienz und niedrige Betriebskosten ausgelegt sind. Die Fluggesellschaft belegt mit einem Risiko Index von 89,41% den vorletzten Platz im Ranking.

Flugbeginn: 1985

Hauptsitz: Swords, Irland

Unfälle seit 1992: Ein Unfall (2008, Notlandung durch Vogelschlag)

Platz 10 der sichersten Airlines der Welt: Qatar Airways

Qatar Airways gilt als eine der führenden Fluggesellschaften weltweit und landet mit einem Risiko Index von 89,24% auf Platz 10. Laut flightconnections.com bedient Qatar Airways mehr als 170 Destinationen in über 80 Ländern auf sechs Kontinenten.

Flugbeginn: 1994

Hauptsitz: Doha, Katar

Keine Unfälle seit 1992

Übrigens: Wenn Sie nun wissen, mit welcher Airline Sie ihren nächsten Urlaubsort anfliegen möchten, sollten Sie beachten, welche 10 Länder auf der Welt besonders gefährlich sind.