Die bestbezahlten Sänger der Welt: Top 6

Es gibt einige Sänger, die durch ihre Musik einen großen Reichtum ansammeln konnten. Lesen Sie hier im Ranking, wer sich hinter den 6 bestbezahlten Sängern verbirgt.

Viele von ihnen haben ein künstlerisches Meisterwerk vollbracht, sich in die Herzen ihrer Fans gesungen und dabei weltweit Menschen begeistert: Die bestbezahlten Sänger der Welt haben wohl daher nicht ohne Grund ein gefülltes Bankkonto. Fakt ist, dass diese Musiker in ihrem Leben nicht mehr jeden Cent umdrehen müssen. Erfahren Sie hier im Ranking, wer zu den 6 bestbezahlten Sängern der Welt gehört und noch einige interessante Fakten über die Künstler.

Überblick über die 6 bestbezahlten Sänger der Welt

Platz 1: Bruce Springsteen (435 Millionen $)

Platz 2: Jay-Z (340 Millionen $)

Platz 3: Kanye West (235 Millionen $)

Platz 4: Paul Simon (200 Millionen $)

Platz 5: Ryan Tedder (160 Millionen $)

Platz 6: Bob Dylan (130 Millionen $)

(Stand 2022, veröffentlicht von Forbes)

Bruce Springsteen belegt Platz 1 der bestbezahlten Sänger der Welt

Bruce Springsteen gilt nicht umsonst mit einem Vermögen von rund 435 Millionen $ als bestbezahlter Sänger weltweit. Er zählt zu den bekanntesten Rockmusikern aller Zeiten und hat über mehrere Jahrzehnte hinweg zahlreiche Erfolge gefeiert. Seine Karriere begann in den 1970er-Jahren mit seiner damaligen Band namens "The E Street Band". Gemeinsam veröffentlichten sie Alben wie "Born to Run" (1975) und "Born in the USA" (1984), die zu seinen größten kommerziellen Erfolgen zählen. Laut Forbes hat Bruce Springsteen seine gesamten musikalischen Werke an das Label Sony Music Group für rund 500 Millionen $ verkauft.

Weitere Fakten über Bruce Springsteen:

Geboren am : 23. September 1949

Herkunft : New Jersey, USA

Bekannteste Lieder : "Born to Run", "Thunder Road", "Dancing in the Dark", "Born in the USA" und "The River"

Auf Platz 2 der bestbezahlten Sänger der Welt: Jay-Z

Mit einem Vermögen von rund 340 Millionen $ zählt Jay-Z als einer der erfolgreichsten Rappern aller Zeiten und hat die Hip-Hop-Kultur nachhaltig geprägt. In den 1990er-Jahren begann seine Karriere, 1996 veröffentlichte er sein Debütalbum "Reasonable Doubt". Reich wurde Jay-Z zwar auch wegen seiner Musik, aber er ist zudem als Geschäftsmann in mehreren Branchen tätig und gründete beispielsweise das Plattenlabel "Roc-A-Fella Records".

Weitere Fakten über Jay-Z:

Geboren am : 04. Dezember 1969

Herkunft : New York, USA

Bekannteste Lieder : "Empire State of Mind" (featuring Alicia Keys), "99 Problems", "Hard Knock Life (Ghetto Anthem)", "Big Pimpin'" (featuring UGK)

Kanye West ist auf Platz 3 der bestbezahlten Sänger der Welt

Kanye West ist als Musiker äußerst erfolgreich und gilt mit einem Vermögen von circa 235 Millionen $ als einer der bestbezahlten Sänger weltweit. Seine Musik zeichnet sich durch die Verschmelzung verschiedener Genres wie Hip-Hop, R&B, Pop, Elektronik und experimenteller Musik aus. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete West als Musikproduzent, unter anderem mit Jay-Z, Alicia Keys und Beyoncé zusammen. Als er 2004 sein Album "The College Dropout" veröffentlichte, verhalf ihm dieses zum Durchbruch seiner Karriere als Sänger. Laut Forbes erzielt Kanye West den Großteil seiner Einnahmen durch einen mehrjährigen Vertrag über das Design von Yeezy-Sneakern für Adidas.

Fakten über Kanye West:

Paul Simon belegt Platz 4 der bestbezahlten Sänger der Welt

Der US-amerikanische Singer-Songwriter Paul Simon verfügt über rund 200 Millionen $. Simon ist Mitglied des gefeierten Folk-Rock-Duos Simon & Garfunkel, das sich in den 1960er-Jahren mit seinem Jugendfreund Art Garfunkel gründete. Sie haben zusammen zahlreiche bekannte Hits und Alben veröffentlicht, wie zum Beispiel "The Sound of Silence", "Mrs. Robinson" und "Bridge Over Troubled Water". Als sich das Duo in den 70er-Jahren auflöste, startete Paul Simon als Solokünstler durch und war ebenfalls sehr erfolgreich mit seiner Musik. Laut Forbes verkaufte der Sänger zahlreiche Musikstücke für circa 250 Millionen $ an das Label Sonic Music Publishing.

Fakten über Paul Simon:

Geboren am : 13. Oktober 1941

Herkunft : New Jersey, USA

Bekannteste Lieder : "Bridge Over Troubled Water" (mit Art Garfunkel), "The Sound of Silence" (mit Art Garfunkel), "Mrs. Robinson" (mit Art Garfunkel), "Graceland", "You Can Call Me Al"

Auf Platz 5 der bestbezahlten Sänger der Welt: Ryan Tedder

Ryan Tedder zählt mit rund 160 Millionen $ zu den bestbezahlten Sängern der Welt. Besonders berühmt wurde er als Sänger der Erfolgsband "OneRepublic". Tedder ist nicht nur Sänger, sondern auch Songwriter und Produzent. Er hat schon zahlreiche Hits für andere Sänger geschrieben. Die Band "OneRepublic" wurde von ihm 2002 gegründet. Der große Durchbruch der Band gelang ihr 2007 mit dem Song "Apologize", der weltweit erfolgreich war und in vielen Ländern die Chartspitze eroberte.

Fakten über Ryan Tedder:

Geboren am : 26. Juni 1979

Herkunft : Oklahoma, USA

Bekannteste Lieder : "Counting Stars", "Secrets" und "Stop and Stare"

Bob Dylan ist auf Platz 6 der bestbezahlten Sänger der Welt

Knock-knock-knockin' on heaven's door – Diese Zeilen von Bob Dylan hat man sofort als Ohrwurm im Kopf, wenn man an das gleichnamige, erfolgreiche Lied "Knockin’ on Heaven’s Door", veröffentlicht im Jahr 1973, denkt. Seither hat der Sänger ein Vermögen von rund 130 Millionen $ angesammelt. Der amerikanische Singer-Songwriter begann seine Karriere in den frühen 1960er-Jahren in der New Yorker Folkszene und war vor allem für seine poetischen Texte und seine charakteristische Stimme bekannt. Die Lieder von Bob Dylan sind von mehreren Musikrichtungen, darunter Folk, Blues, Rock und Country, inspiriert. Laut Forbes hat Dylan seine Werke unter anderem an "Universal" für 400 Millionen $ verkauft und an Sonic für rund 120 Millionen $.

Fakten über Bob Dylan: