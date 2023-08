Die gefährlichsten Länder der Welt: Top 10

Planen Sie bereits den nächsten Urlaub und möchten in ein sicheres Land reisen? Lesen Sie im Ranking, welche gefährlichen Länder Sie dann eher meiden sollten.

Einige Länder auf der Welt können problemlos bereist werden, ohne, dass man sich Gedanken über die Sicherheitslage machen muss. Insbesondere in Deutschland fühlt man sich in den meisten Regionen sicher. Doch es gibt auch bei uns Städte, in denen die Kriminalitätsrate etwas höher liegt.

Daher sollte man sich bei einer Reise immer im Vorfeld über die Sicherheit vor Ort informieren. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Konflikte, politische Instabilität, wirtschaftliche Probleme und soziale Spannungen. Doch nicht nur diese innerstaatlichen Faktoren können dazu führen, dass ein Land als besonders gefährlich eingestuft wird, sondern auch äußere Gegebenheiten wie beispielsweise Terrorismus oder Naturkatastrophen können dazu beitragen. In diesem Ranking richten wir den Fokus auf den Frieden und auf die Kriminalität der Länder, die über den sogenannten Global Peace Index abgebildet werden. Erfahren Sie, welche zehn Länder als besonders gefährlich gelten, welchen Global Peace Index sie aufweisen und noch weitere Fakten.

Die gefährlichsten Länder der Welt: So wurde die Kriminalität gemessen

Die Kriminalität in einem Land kann durch mehrere statistische Verfahren gemessen werden. Für das Ranking wurde der GPI (Global Peace Index) genutzt, bei dem es sich um einen internationalen Index handelt, der erstellt wurde, um den Grad der Friedlichkeit und Stabilität in verschiedenen Ländern und Regionen der Welt zu bewerten. Er wird jährlich vom Institute for Economics and Peace (IEP) veröffentlicht und basiert auf einer umfassenden Analyse einer Vielzahl von Faktoren, die mit Frieden und Konflikten zusammenhängen. Zu den Kriterien, die in den Index einfließen, gehören unter anderem die Anzahl der Todesfälle durch Gewalt, das Ausmaß der militärischen Konflikte, Militarisierung, Sicherheit und Schutz der Bevölkerung und noch weitere Indikatoren. Die Bewertung erfolgt auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 den höchsten Grad an Frieden und 5 den niedrigsten Grad an Frieden darstellt. Ein Land oder eine Region mit einem niedrigen GPI-Wert gilt als friedlicher und stabiler, während ein Land mit einem höheren GPI-Wert als weniger friedlich bzw. gefährlich angesehen wird.

Top 10: Die gefährlichsten Länder im Überblick

Platz 1 : Afghanistan

Platz 2 : Jemen

Platz 3 : Syrien

Platz 4 : Südsudan

Platz 5 : Demokratische Republik Kongo

Platz 6 : Russland

Platz 7 : Ukraine

Platz 8 : Somalia

Platz 9 : Sudan

Platz 10 : Irak

(Quelle: Global Peace Index)

Das gefährlichste Land der Welt: Afghanistan

Wer an Afghanistan denkt, denkt an Krieg und an die Machtübernahme der terroristischen Taliban im Jahr 2021. Mit einem GPI-Wert 3,448 von schafft es das Land auf Platz 1 des Rankings. Bewaffnete Konflikte, Terrorismus, Entführungen und Geiselnahmen – all das sind Gründe, weshalb Afghanistan derzeit das gefährlichste Land der Welt ist.

Drei Fakten über Afghanistan:

Einwohnerzahl : 40,1 Millionen Menschen

: 40,1 Millionen Menschen Hauptstadt : Kabul

: Besonders gefährliche Orte : Laut Auswärtigem Amt gilt derzeit das gesamte Land als unsicher und Reisen sollten dringend vermieden werden.

Auf Platz 2 der gefährlichsten Länder weltweit: Jemen

Bürgerkrieg, humanitäre Krisen, Terrorismus – Jemen belegt mit einem GPI-Wert von 3,35 den zweiten Platz der gefährlichsten Länder weltweit. Besonders der anhaltende Bürgerkrieg hat zu einer der schlimmsten humanitären Krisen der Welt geführt. Millionen von Menschen im Jemen sind von Lebensmittelknappheit, Hunger und Krankheiten bedroht.

Drei Fakten über Jemen:

Einwohnerzahl : 32,98 Millionen Menschen

: 32,98 Millionen Menschen Hauptstadt : Sanaa

: Sanaa Besonders gefährliche Orte : Laut Auswärtigem Amt gelten alle Orte des Landes als gefährlich und Reisen sollten unterlassen werden.

Platz 3 der gefährlichsten Länder auf der Welt belegt Syrien

Syrien schafft es mit einem GPI-Wert von 3,924 noch in die Top 3 der gefährlichsten Länder weltweit. Die Lage im Land ist besonders unsicher aufgrund eines langanhaltenden und verheerenden Bürgerkriegs, der Syrien seit 2011 in Atem hält. Die Konflikte und gewaltsamen Auseinandersetzungen haben zu einer äußerst gefährlichen Situation für die Zivilbevölkerung und Reisende geführt.

Drei Fakten über Syrien:

Einwohnerzahl : 21,32 Millionen Menschen

: 21,32 Millionen Menschen Hauptstadt : Damaskus

: Besonders gefährliche Orte : Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in allen Gebieten des Landes

Platz 4 der gefährlichen Länder weltweit: Südsudan

Knapp unter dem GPI-Wert von Syrien liegt der Südsudan mit einem Wert von 3,221. Die Sicherheitslage im Südsudan ist besonders bedrohlich aufgrund seiner langanhaltenden Konflikte, politischer Instabilität und einer schweren humanitären Krise. Das Land hat mit einer Vielzahl von Herausforderungen zu kämpfen, die zu einer äußerst gefährlichen und instabilen Situation führen.

Drei Fakten über den Südsudan:

Einwohnerzahl : 10,75 Millionen Menschen

: 10,75 Millionen Menschen Hauptstadt : Juba

: Juba Besonders gefährliche Orte : Laut Auswärtigem Amt sollten bestimmte Gebiete dringend gemieden werden, da es zu immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommt.

Die Demokratische Republik Kongo ist auf Platz 5 der gefährlichsten Länder der Welt

Die Sicherheitslage in der demokratischen Republik Kongo ist äußerst prekär und der GPI-Wert beträgt 3,214. Das Land hat eine lange Geschichte von bewaffneten Konflikten. Verschiedene bewaffnete Gruppen, darunter Rebellengruppen und Milizen sorgen für die prekäre Sicherheitslage im Land.

Drei Fakten über die Demokratische Republik Kongo:

Einwohnerzahl : 95,89 Millionen Menschen

: 95,89 Millionen Menschen Hauptstadt : Kinshasa

: Besonders gefährliche Orte : Das Auswärtige Amt warnt unter anderem vor einer Reise in die Ostprovinzen Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri und Tanganyika sowie die an diese Provinzen angrenzenden Regionen der Provinzen Maniema, Tshopo, Haut-Katanga und Haut-Lomam.

Platz 6 der gefährlichsten Länder der Welt: Russland

Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine nimmt viel Einfluss auf den GPI-Wert von 3,142. Des Weiteren führen politische Spannungen und Menschenrechtsverletzungen teilweise zu einer kritischen Sicherheitslage. Die Sicherheit hängt aber oft von der spezifischen Region ab.

Drei Fakten über Russland:

Einwohnerzahl : 143,4 Millionen Menschen

: 143,4 Millionen Menschen Hauptstadt : Moskau

: Besonders gefährliche Orte : Laut Auswärtigem Amt wird vor Reisen in die Grenzregion zur Ukraine gewarnt und es besteht im Föderalbezirk Nordkaukasus eine erhöhte Sicherheitsgefährdung.

Platz 7 der gefährlichsten Länder weltweit belegt die Ukraine

Mit einem GPI-Wert von 3,043 gilt die Ukraine aufgrund des anhaltenden Konflikts mit Russland derzeit als eines der gefährlichsten Länder weltweit mit einer Vielzahl von Todesopfern seit dem Einmarsch russischer Truppen im Jahr 2022.

Drei Fakten über die Ukraine:

Einwohnerzahl : 36 Millionen Menschen

: 36 Millionen Menschen Hauptstadt : Kiew

: Besonders gefährliche Orte : Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen im gesamten Land.

Auf Platz 8 der gefährlichsten Länder der Welt: Somalia

Somalia gilt als eines der gefährlichsten Länder der Welt aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, die das Land in eine äußerst unsichere und instabile Lage versetzen und schafft es mit einem GPI-Wert von 3,036 auf den achten Platz des Rankings. Einer der Hauptgründe für die Gefährlichkeit Somalias ist der seit Jahrzehnten andauernde bewaffnete Konflikt. Verschiedene bewaffnete Gruppen und Milizen, darunter die extremistische Al-Shabaab-Gruppe, kämpfen um die Kontrolle des Landes.

Drei Fakten über Somalia:

Einwohnerzahl : 17,1 Millionen Menschen

: 17,1 Millionen Menschen Hauptstadt : Mogadischu

: Besonders gefährliche Orte : Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in ganz Somalia . Seit Beginn Jahres kommt es in der Region Sool und Sanaag um die Stadt Las Anod immer wieder zu militärischen Auseinandersetzungen.

Der Sudan belegt Platz 9 der gefährlichsten Länder der Welt

Der Sudan gilt als ein gefährliches Land, das mit verschiedenen Herausforderungen und Bedrohungen für die Sicherheit und Stabilität konfrontiert ist und einen GPI-Wert von 3,023 aufweist. Einer der Hauptgründe für die Gefährlichkeit des Sudans ist die lange Geschichte von bewaffneten Konflikten, die das Land seit Jahrzehnten erschüttern.

Drei Fakten über den Sudan:

Einwohnerzahl : 47,2 Millionen Menschen

: 47,2 Millionen Menschen Hauptstadt : Khartum

: Besonders gefährliche Orte : Laut Auswärtigem Amt wird vor einer Reise in den Sudan gewarnt. In den fünf Darfur-Bundesstaaten (Zentraldarfur, Ostdarfur, Norddafur, Westdafur und Süddarfur) und im Westen des Sudan kommt es immer wieder zu militärischen Auseinandersetzungen. Aber auch von einer Reise in die Regionen des Südkordofans, in den Norden und Osten des Landes ist abzuraten.

Auf Platz 10 der gefährlichsten Länder weltweit: Irak

Der Irak hat in den letzten Jahrzehnten mehrere Kriege und militärische Interventionen erlebt, die zu einer prekären Sicherheitslage beigetragen haben. Damit schafft es der Irak mit einem GPI-Wert von 3,006 auf den letzten Platz des Rankings der gefährlichsten Länder der Welt.

Drei Fakten über den Irak:

Einwohnerzahl : 43 Millionen Menschen

: 43 Millionen Menschen Hauptstadt : Bagdad

: Besonders gefährliche Orte : Das Auswärtige Amt bezeichnet die Provinzen Anbar , Diyala, Kirkuk, Ninewa (Sindschar, Mossul, Grenze zu Syrien ), Salah Al-Din sowie den Norden der Provinz Babel als besonders gefährlich.

