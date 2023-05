Die höchsten Achterbahnen der Welt

Manche mögen es, andere hassen es: Achterbahn fahren. Erfahren Sie hier im Ranking, wo die 10 höchsten Achterbahnen der Welt stehen.

Achterbahnen faszinieren und begeistern Menschen auf der ganzen Welt seit vielen Jahrzehnten. Mit ihren atemberaubenden Höhen, rasanten Geschwindigkeiten und aufregenden Loopings bieten sie ein unvergleichliches Adrenalinerlebnis. In den letzten Jahren haben sich Achterbahnen zu wahren Meisterwerken entwickelt, mit immer höheren und schnelleren Bahnen, die die Grenzen der Vorstellungskraft überschreiten. Erfahren Sie hier im Ranking, welche 10 Achterbahnen die höchsten der Welt sind und durch welche Besonderheiten sie sich auszeichnen. Los geht die Fahrt!

Die 10 höchsten Achterbahnen der Welt im Überblick (in Höhenmeter gemessen)

Platz 1 : Kingda Ka, Six Flags Great Adventure (139 Meter)

Platz 2 : Superman: Escape from Krypton, Six Flags Magic Mountain (126,5 Meter)

Platz 3 : Red Force, Ferrari Land/ PortAventura (112 Meter)

Platz 4 : Fury 325, Carowinds (99,1 Meter)

Platz 5 : Steel Dragon 2000, Nagashima Spa Land (97 Meter)

Platz 6 : Millennium Force, Cedar Point (94,5 Meter)

Platz 7 : Leviathan, Canada's Wonderland (93,3 Meter)

Platz 8 : Intimidator 305, Kings Dominion (93 Meter)

Platz 9 : Orion, Kings Island (87,5 Meter)

Platz 10 : Thunder Dolphin, Tokyo Dome City (80 Meter)

Auf Platz 10 der höchsten Achterbahnen der Welt ist die Thunder-Dolphin-Achterbahn in Japan

Die Thunder Dolphin ist eine bemerkenswerte Achterbahn, die sich im Freizeitpark Tokyo Dome City in Tokio befindet. Sie wurde von der Firma Intamin gebaut und 2003 eröffnet. Sie sticht besonders durch ihre beeindruckende Höhe und durch ihr Layout hervor. Denn die Bahn ragt 80 Meter hoch in den Himmel und bietet den Fahrgästen eine atemberaubende Aussicht auf die umliegende Skyline von Tokio. Zudem führt sie durch die Gebäude des Tokyo Dome City-Komplexes, was ein ganz besonderes Fahrerlebnis bietet.

Platz 9: Orion Achterbahn in den USA

Bei der Orion-Achterbahn handelt es sich um eine Stahlachterbahn im Vergnügungspark Kings Island in Mason, Ohio, USA. Was die Orion-Achterbahn besonders beeindruckend macht, ist ihre außergewöhnliche Größe und ihre Höhe. Mit einer maximalen Höhe von 87,5 Metern ist sie eine der höchsten und schnellsten Achterbahnen in Nordamerika. Sie wurde von der Firma Bolliger & Mabillard entworfen und 2020 eröffnet.

Auf Platz 8 der höchsten Achterbahnen der Welt ist die Intimidator 305 in den USA

Die Intimidator 305 ist eine Stahlachterbahn, die im Vergnügungspark Kings Dominion in Doswell, Virginia, USA, zu finden ist. Die Achterbahn wurde 2010 von der Firma Intamin gebaut. Sie wurde zu Ehren des legendären NASCAR-Fahrers Dale Earnhardt benannt, der als "Intimidator" (Der Einschüchterer) bekannt war. Die Achterbahn ist für ihre extreme Geschwindigkeit und für ihre Höhe, 93 Meter, bekannt. Interessant ist, dass bei dieser Achterbahn nach der Eröffnung nachträglich zusätzliche Bremsen bei der Abfahrt eingebaut worden sind, da einige Parkbesucher von Blackouts berichteten.

Platz 7 der höchsten Achterbahnen der Welt: Leviathan in Kanada

Für diese Achterbahn wechseln wir das Land: In Kanada steht die Leviathan Stahlachterbahn. Genauer gesagt im Freizeitpark Canada's Wonderland in Vaughan, Ontario, die von der Firma Bolliger & Mabillard entworfen wurde und ihre Tore im Jahr 2012 eröffnete. Die Leviathan zeichnet sich durch ihre Höhe von 93,3 Metern aus und durch ihre schnelle Geschwindigkeit. Sie erreicht eine maximale Geschwindigkeit von etwa 148 Kilometern pro Stunde. Zu den Höhepunkten gehören eine steile Abfahrt, schnelle Kurven und spektakuläre Airtime-Hügel, bei denen die Fahrgäste aus den Sitzen gehoben werden.

Platz 6 der höchsten Achterbahnen der Welt: Millennium Force in den USA

Die Millennium Force ist eine Stahlachterbahn, die sich im Vergnügungspark Cedar Point in Sandusky, Ohio, USA, befindet. Die Millennium Force gilt als eine der bahnbrechenden und revolutionärsten Achterbahnen in der Geschichte und hat weltweit Achterbahnstandards neu definiert. Die Millennium Force ist für ihre beeindruckende Höhe, Geschwindigkeit und Länge bekannt. Mit einer Höhe von 94,5 Metern war sie bei ihrer Eröffnung die erste Achterbahn der Welt, die die 300-Fuß-Marke durchbrach. Sie wurde von der Firma Intamin entworfen und im Jahr 2000 eröffnet. Die Kosten der Achterbahn beliefen sich auf circa 25 Milliarden US-Dollar. Damit gilt sie als teuerste Attraktion im Cedar Point Park.

Auf Platz 5 der höchsten Achterbahnen der Welt ist die Steel Dragon 2000 Achterbahn in Japan

Nicht alle hohen Achterbahnen stehen in den USA! Die Steel Dragon 2000 steht im Vergnügungspark Nagashima Spa Land in Kuwana, Japan. Die Steel Dragon 2000 ist bekannt als eine der längsten und höchsten Achterbahnen der Welt. Sie ist 97 Meter hoch und 2479 Meter lang. Sie wurde von der Firma Morgan Manufacturing entworfen und im Jahr 2000, wie es der Name schon sagt, eröffnet. Die Strecke erstreckt sich über das gesamte Parkgelände und bietet den Fahrgästen eine lange und aufregende Fahrt.

Platz 4 der höchsten Achterbahnen der Welt: Fury 325 in den USA

Die Fury 325 ist eine atemberaubende Stahlachterbahn im Vergnügungspark Carowinds in Charlotte in North Carolina, USA. Die Fury 325 ist bekannt als eine der höchsten und schnellsten Achterbahnen in Nordamerika. Die Fury 325 wurde nach dem Bezug zur lokalen NASCAR-Szene benannt, da "Fury" auf den Geschwindigkeitsrausch der Rennwagen hinweist und "325" auf ihre beeindruckende Höhe von 325 Fuß (ca. 99 Meter) verweist. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von über 150 Kilometern pro Stunde und einer Streckenlänge von ungefähr 1,6 Kilometern (1 Meile) bietet die Fury 325 den Fahrgästen ein atemberaubendes Geschwindigkeitserlebnis. Sie wurde von der Firma Bolliger & Mabillard entworfen und im Jahr 2015 eröffnet.

Auf Platz 3 der höchsten Achterbahnen der Welt ist die Red Force Achterbahn in Spanien

Die Red Force ist eine spektakuläre Stahlachterbahn, die sich im Vergnügungspark Ferrari Land in Salou, Spanien, befindet. Sie wurde von der Firma Intamin entworfen und im Jahr 2017 eröffnet. Die Red Force ist bekannt als eine der höchsten und schnellsten Achterbahnen Europas. Die Red Force zeichnet sich durch ihre beeindruckende Höhe und Geschwindigkeit aus. Mit einer Höhe von 112 Metern (367 Fuß) ist sie die höchste Achterbahn in Europa. Sie erreicht eine Geschwindigkeit von etwa 180 Kilometern pro Stunde in weniger als 5 Sekunden, dank eines Katapultsystems.

Platz 2 der höchsten Achterbahnen der Welt: Superman: Escape from Krypton in den USA

Die Superman: Escape from Krypton ist eine Stahlachterbahn, die 1997 eröffnet wurde. Ursprünglich war sie als Superman: The Escape bekannt, bevor sie 2011 umgestaltet und umbenannt wurde. Sie wurde von der Firma Intamin entworfen. Was die Superman: Escape from Krypton besonders macht, ist ihre beeindruckende Geschwindigkeit und Höhe. Die Achterbahn erreicht eine maximale Geschwindigkeit von etwa 161 Kilometern pro Stunde. Die Fahrgäste werden in sogenannten "Reverse Freefall Launch Vehicles" auf eine senkrechte Schiene hinaufgeschossen, die in zwei entgegengesetzte Richtungen ausgerichtet ist. Auf dem Weg nach oben erleben die Fahrgäste eine starke Beschleunigung, bevor sie in einem freien Fall zurück zur Basis geschossen werden.

Die höchste Achterbahn der Welt ist der Kingda Ka in den USA

Die höchste Achterbahn befindet sich im Freizeitpark Six Flags Great Adventure in Jackson, New Jersey, USA und heißt Kingda Ka. Der Kingda Ka bietet den Fahrgästen ein außergewöhnliches und adrenalingeladenes Fahrerlebnis. Der Kingda Ka hält den Rekord als die höchste Achterbahn der Welt. Mit einer beeindruckenden Höhe von 139 Metern übertrifft er alle anderen Achterbahnen auf der Welt. Die Fahrgäste werden in einem katapultartigen Beschleunigungssystem, dem sogenannten "Top Hat Launch", mit einer Geschwindigkeit von über 206 Kilometern pro Stunde in die Höhe geschossen. Er wurde von der Firma Intamin entworfen und im Jahr 2005 eröffnet.