Die reichsten Sportler der Welt: Top 10

Körperliche Höchstleistungen werden nicht nur mit Anerkennung honoriert, sondern auch mit viel Geld. Lesen Sie im Ranking, welche 10 Sportler weltweit am reichsten sind.

Egal ob Individualsport oder Mannschaftssport – körperliche Betätigung nimmt bei manchen Menschen im Leben eine große Rolle im Alltag ein. Während wir im Fitnessstudio unseren eigenen Körper in Form halten, bewundern wir die großen Athleten unserer Zeit auf dem Bildschirm. Die Welt des Sports ist nicht nur für hervorragende Leistungen und Wettkämpfe bekannt, sondern auch für die immense finanzielle Belohnung, die einige der besten Sportler der Welt erzielen. Von Fußball über Basketball bis hin zu Boxen und Tennis haben Profisportler auf der ganzen Welt ein enormes Vermögen aufgebaut. Dies geschieht nicht nur allein durch die Leistung, die sie im Sport erbringen, sondern auch durch Sponsoring, geschickte Vermarktung und Unternehmertum. Doch wer zählt eigentlich zu den reichsten Sportlern und wie viel verdienen sie?

Überblick: Top 10 der reichsten Sportler weltweit

Platz 1: Christiano Ronaldo (136 Millionen US-Dollar)

Platz 2: Lionel Messi (130 Millionen US-Dollar)

Platz 3: Kylian Mbappé (120 Millionen US-Dollar)

Platz 4: LeBron James (119,5 Millionen US-Dollar)

Platz 5: Canelo Alvarez (110 Millionen US-Dollar)

Platz 6: Dustin Johnson (107 Millionen US-Dollar)

Platz 7: Phil Mickelson (106 Millionen US-Dollar)

Platz 8: Stephen Curry (100,4 Millionen US-Dollar)

Platz 9: Roger Federer (95,1 Millionen US-Dollar)

Platz 10: Kevin Durant (89,1 Millionen US-Dollar)

Die Werte basieren auf der Analyse des Wirtschaftsmagazins Forbes im Zeitraum zwischen Mai 2022 und Mai 2023. Die Daten stammen aus unterschiedlichen Quellen, wie beispielsweise Brancheninsidern, Sport Management-Unternehmen, Nachrichtenberichten und Gehaltsdatenbanken. Forbes berücksichtigt bei der Analyse nicht nur das Gehalt der jeweiligen Sportler, sondern auch weitere Einnahmen, die etwa durch Werbung oder Sponsoringverträge erzielt werden.

Der reichste Sportler der Welt: Christiano Ronaldo

Wenig überraschend ist der portugiesische Fußballer Christiano Ronaldo mit einem Gesamtverdienst von jährlich 136 Millionen US-Dollar der bestbezahlte Sportler weltweit. Der Fußballer wurde am 5. Februar 1985 in Portugal geboren und hat 2002 seine Karriere begonnen. Laut Forbes nimmt Ronaldo aktiv durch seinen Sport circa 46 Millionen US-Dollar im Jahr ein, während sich seine sonstigen Einnahmen außerhalb des Spielfeldes auf rund 90 Millionen US-Dollar belaufen. Aktuell spielt der Fußballer in Saudi-Arabien beim Verein al-NASSR FC.

Auf Platz 2 der reichsten Sportler weltweit: Lionel Messi

Wir bleiben bei der Sportart Fußball und wechseln den Spieler: Lionel Messi, am 24. Juni 1987 in Argentinien geboren, belegt mit einem Gesamtverdienst von rund 130 Millionen US-Dollar Platz 2 der reichsten Sportler auf der Welt. Laut Forbes teilt sich sein Gesamtverdienst in zwei Teile auf: Auf dem Spielfeld verdient er circa 65 Millionen US-Dollar im Jahr und außerhalb des Spielfeldes, etwa durch Sponsoringverträge oder Werbeeinnahmen, ebenfalls 65 Millionen US-Dollar. Messi hat einen lebenslangen Vertrag mit Adidas und hat ein eigenes Modelabel gegründet. Der Fußballer hat bis Ende Juni 2023 als Stürmer bei Paris Saint-Germain gespielt. Nun wurde bestätigt, dass er seine Karriere in Miami fortsetzt.

Auf Platz 3 der reichsten Sportler: Kylian Mbappé

Auch den dritten Platz der reichsten Sportler weltweit belegt ein Fußballer: Kylian Mbappé wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren und erzielt einen jährlichen Gesamtverdienst in Höhe von rund 120 Millionen US-Dollar. Wie Forbes berichtet, verdient er sich einen Großteil davon durch eigenen Einsatz auf dem Spielfeld, etwa 100 Millionen US-Dollar, während er durch sonstige Einkünfte rund 20 Millionen US-Dollar im Jahr einnimmt. Bei der Weltmeisterschaft 2018 galt der damals 19-Jährige als zweitjüngster Fußballspieler, der an der WM teilnahm. Mbappé spielt aktuell bei Paris Saint-Germain.

Platz 4 der reichsten Sportler der Welt belegt LeBron James

Nicht nur mit Fußball kann man ein Vermögen ansammeln, auch mit Basketball lässt sich viel Geld verdienen. Dies zeigt der erfolgreiche Basketballer LeBron James, geboren am 30. Dezember 1984 in Ohio, USA. Sein Gesamtverdienst beläuft sich laut Forbes auf 119,5 Millionen US-Dollar. Der Großteil verdient er sich durch Nebeneinnahmen in Höhe von circa 75 Millionen US-Dollar. Wie Forbes berichtet, hat der Basketballer 2018 mit seiner Stiftung eine Grundschule gegründet und 40 Millionen US-Dollar gespendet, um Kinder Bildung zu ermöglichen. James spielt aktuell bei den Los Angeles Lakers.

Platz 5 der reichsten Sportler der Welt: Canelo Alvarez

Eine Sportart, die bisher noch nicht erwähnt wurde: Boxen. Diesen Sport hat der Boxer Canelo Alvarez für sich entdeckt und viele Erfolge gefeiert, die ihm finanziellen Reichtum bescherten. Der Profiboxer ist am 18. Juli 1990 in Mexiko geboren worden. Er nimmt rund 110 Millionen US-Dollar jährlich ein und hat es damit auf den fünften Platz der reichsten Sportler geschafft. Lediglich 10 Millionen US-Dollar nimmt er laut Forbes dabei durch Einkünfte außerhalb des Spielfeldes ein. Alvarez legt auch viel Wert auf gutes Essen: Ihm gehört ein Taco Restaurant in Mexiko.

Platz 6 der reichsten Sportler belegt Dustin Johnson

Die Sportart, mit der Dustin Johnson berühmt wurde, hat weniger mit Kampf zu tun, sondern mehr mit Bällen, die man nicht mit dem Fuß berührt: Die Sportart heißt Golf und Dustin Johnson wird fast immer mit Golf assoziiert. Kein Wunder – mit einem Gesamtverdienst von rund 107 Millionen US-Dollar im Jahr zählt er zu den reichsten Sportlern weltweit. Wie Forbes berichtet, verdient der 39-Jährige davon circa 105 Millionen US-Dollar durch seine Einsätze auf dem Spielfeld.

Auf Platz 7 der reichsten Sportler der Welt: Phil Meckelson

Der ebenfalls berühmte Golfspieler, Phil Meckelson, geboren am 16. Juni 1970, hat es mit einem Gesamtverdienst von 106 Millionen US-Dollar auf den siebten Platz der reichsten Sportler weltweit geschafft. Zwei Millionen seines Gesamtvermögens verdient er durch sonstige Einnahmequellen, wie Forbes berichtet. 2021 gewann Mickelson im Alter von 50 Jahren die PGA-Meisterschaft und wurde damit der älteste Major-Gewinner in der Geschichte des Golfssports.

Platz 8 der reichsten Sportler auf der Welt belegt Stephen Curry

Der Basketballspieler Stephen Curry schafft es mit einem Gesamtverdienst in Höhe von 100,4 Millionen US-Dollar auf den achten Platz der reichsten Sportler weltweit. Laut Forbes erwirtschaftet der 35-Jährige rund 52 Millionen US-Dollar durch Nebeneinkünfte außerhalb des Spielfeldes und 48,4 Millionen US-Dollar durch seinen eigenen Einsatz auf dem Spielfeld. Die Curry-Kollektion konkurriert Angaben von Forbes zufolge mit der Marke Jordan von Nike. Der Amerikaner spielt aktuell bei den Golden State Warriors im Team.

Auf Platz 9 der reichsten Sportler weltweit: Roger Federer

Nicht nur mit Basketball lässt sich ein Vermögen aufbauen, Roger Federer hat es mit einem Gesamtverdienst von jährlich 95,1 Millionen US-Dollar auch mit der Sportart Tennis auf die Liste der reichsten Sportler der Welt geschafft. Federer wurde am 8. August 1981 in der Schweiz geboren und steckte ein Teil seines Vermögens im Rahmen seiner gegründeten Stiftung, rund 50 Millionen US-Dollar laut Forbes, in die Bildung von 1,5 Millionen afrikanischer Kinder. Der Tennisspieler verdient circa 95 Millionen US-Dollar durch Aktivitäten und Einnahmen außerhalb des Spielfeldes, was daher rührt, da er nicht mehr als aktiver Tennisspieler auf dem Platz steht und seine Karriere nach mehr als 20 Jahren beendet hat.

Platz 10 der reichsten Sportler der Welt belegt Kevin Durant

Der amerikanische Basketballspieler Kevin Durant erzielt mit seinem Können auf dem Spielfeld einen jährlichen Gesamtverdienst von rund 89,1 Millionen US-Dollar. Der 34-Jährige spielt aktuell bei den Phoenix Suns. Er erzielt circa 44,1 Millionen US-Dollar durch seinen aktiven Einsatz bei Spielen und rund 45 Millionen US-Dollar durch sonstige Einkünfte. Forbes zufolge hat Durant mit seiner Firma 35V in mehr als 80 Unternehmen investiert.