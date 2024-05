Raserunfall in Berlin: Weiterer Beifahrer ist tot

Bei einem Unfall unweit der Gedächtniskirche in Berlin kamen zwei Beifahrer ums Leben. Der Fahrer hatte offenbar die Kontrolle über das Auto verloren.

Am frühen Mittwochmorgen gegen 1.45 Uhr ist ein Auto in Berlin auf der Tauentzienstraße unweit der Gedächtniskirche gegen eine Betonmauer gekracht und danach in Flammen aufgegangen. Eine 18-jährige Frau kam bei dem Unfall ums Leben, der Fahrer und zwei weitere Insassen wurden schwer veretzt. Bei zwei von ihnen waren die Verletzungen lebensbedrohlich. Einer von ihnen, ein 27-jähriger Mann starb später im Krankenhaus. Ein Insasse konnte sich schwer verletzt aus dem brennenden Auto retten, zwei waren im Unfallfahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie kamen in Spezialkliniken.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Unfall in Berlin nahe Gedächtniskirche: Fahrer verliert Kontrolle

Wie RBB24 berichtet, spricht die Polizei von einem "Alleinrennen". Der Fahrer hatte offenbar bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren. Bevor die Rettungskräfte eintrafen, versuchten Zeugen, den Verunglückten zu helfen. Fünf Ersthelfer erlitten dabei leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort versorgt. Zwei Polizisten kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

Lesen Sie dazu auch

Weitere Informationen zu den Unfallopfern hat die Polizei bislang nicht bekannt gegeben. Die Ermittlungen zu dem Unfall laufen noch.