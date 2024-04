Rassehunde

Politik und Dackelblick: Wie die Ampel mehr Tierschutz erreichen will

Den Dackel gibt es in vielen Varianten, etwa in Kurzhaar, Langhaar und Rauhaar.

Plus Die Bundesregierung will gegen Qualzuchten vorgehen. Die geplante Reform betrifft auch Rassehunde. Geht es jetzt sogar dem kurzbeinigen Teckel an den Kragen?

Von Dirk Grupe

Wer könnte diesem Blick widerstehen? Diesen kastanienbraunen Hundeaugen mit einer Mimik voller Wärme und Neugier, einer Mischung aus Tatendrang und Skepsis, aus Freude und Vorsicht. „Charlotte!“, ruft Doris Dengg die aufgeregte Dackeldame zur Räson. Die winselt und schnuppert erst, aber schon nach kurzer Zeit streckt sie alle Viere von sich und lässt sich genüsslich streicheln. „Dackel sind die größten Charmebolzen“, sagt Dengg in ihrer Wohnung in Fronreute bei Ravensburg. „Kein Wunder, dass die Nachfrage lange nicht mehr so groß war wie jetzt.“ Nach dem Boom in den 1970er-Jahren und einem darauf folgenden Abschwung erlebt der Dackel, auch Dachshund oder Teckel genannt, tatsächlich eine Renaissance und schafft es hierzulande wieder unter die zehn beliebtesten Welpen. Ist es damit bald vorbei?

Denn um das vertierlichte Symbol deutscher Kultur ist eine Debatte entbrannt, die auch international Schlagzeilen macht. So fürchtet die britische Daily Mail ein Aus für den auf der Insel so beliebten „German Sausage Dog“ („Wursthund“), CNN und New York Times berichten ebenfalls in großen Geschichten. Auslöser ist eine geplante Reform des Tierschutzgesetzes, die sich gegen Schmerz und Schäden durch fehlerhafte Zucht richtet. Als Qualzuchtmerkmale werden zum Beispiel Skelettanomalien angeführt, auch der Zuchteinsatz von Haustieren mit erblich bedingten Krankheiten soll eingeschränkt werden.

