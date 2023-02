Fliegende Ameisen bekämpfen: Mit diesen Tipps und Tricks gelingt es

Im Sommer kommen sie in Scharen: Fliegende Ameisen. Sie tun zwar nichts, sind aber dennoch nervig. So kann man die Insekten vertreiben.

Fliegende Ameisen sind ungefährlich, sie stechen oder beißen nicht. Allerdings können sie trotzdem sehr lästig sein, denn sie kommen im Früh- bzw. Hochsommer in Scharen. Da sie nichts böses im Sinn haben, ist es überhaupt nicht nötig, sie mit Gift oder Gewalt zu bekämpfen. Hier sind einige Tipps und Tricks, wie man fliegende Ameisen loswird.

Was sind Fliegende Ameisen?

Fliegende Ameisen sind im Grunde ganz normale Ameisen, denen Flügel gewachsen sind und die sich im Früh- oder Hochsommer in Scharen aufmachen, um sich mit den fliegenden Ameisen anderer Ameisenkolonien zu paaren und neue Ameisenkolonien zu gründen. Sobald die Luft trocken, warm und am besten windstill ist, erheben sich die fliegenden Ameisen und fliegen zum sogenannten Hochzeitsflug aus.

Die tausenden fliegenden Ameisen in der Luft ähneln manchmal dunklen Wolken, die umherschwirren. In diesen Schwärmen können sich die Ameisen paaren. In der kurzen Zeit, die die Ameisen haben, sind sie auf der Suche nach Partnern und halten sich deshalb in der Regel nicht lange an einem Ort auf. Auch aus diesem Grund ist es unnötig, ihnen Schaden zuzufügen: Schon nach wenigen Stunden sind die Insekten wieder verschwunden, der ganze Hochzeitsflug dauert nur wenige Tage.

Allerdings kann es auch passieren, dass die Tiere sich entscheiden, zu bleiben. Zum Beispiel dann, wenn sie eine geeignete Nahrungsquelle finden. Deshalb sollte man aufpassen, die Tiere nicht mit Ködern oder anderen Haushaltsmitteln gegen Ameisennester zu locken. Wo fliegende Ameisen bleiben, gründen sich oft neue Ameisenkolonien. Das sollte auf keinen Fall im eigenen Haus passieren.

Fliegende Ameisen: Was tun?

Wenn sich ein paar fliegende Ameisen beim Hochzeitsflug in das Haus verirrt haben, gibt es viele Tricks, mit denen man sie wieder herausbekommt. Ein Fön, der auf Kaltluft gestellt ist, kann zum Beispiel genutzt werden, um den Ameisen den Weg hinaus durch ein geöffnetes Fenster zu erleichtern.

Fliegende Ameisen reagieren außerdem auch auf Lichtquellen. Ein geöffnetes Fenster und eine Lichtquelle im Freien sorgen meistens dafür, dass die Insekten sich auf den Weg zu dem Licht machen und so das Haus verlassen. Wer den Tieren etwas mehr auf die Pelle rücken will, kann auch ihre Abneigung gegen sehr intensive Gerüche, die ihren Orientierungssinn durcheinanderbringen, ausnutzen. Das Putzen des Fußbodens mit Zitronenessig oder ähnlich intensiv riechenden Mitteln reicht meistens, um die Insekten abzuschrecken.

Eine Methode, die fliegenden Ameisen loszuwerden, ist, sie mit dem Staubsauger einzusaugen. Dabei vermeidet man, den Tieren wehzutun, indem man einen alten Nylonstrumpf über das Staubsaugerrohr stülpt. Der Strumpf sollte etwa zehn Zentimeter in das Rohr hineinragen. Das Ende des Strumpfes wird außen am Rohr mit Klebeband befestigt. Jetzt können die Ameisen auf der niedrigsten Stufe ganz einfach eingesammelt werden und draußen wieder freigelassen werden.

Fliegende Ameisen: Wie vermeidet man die Insekten?

Am effektivsten ist, sich präventiv auf den Hochzeitsflug der fliegenden Ameisen vorzubereiten. Fliegengitter an Öffnungen nach draußen, die schon im Frühling angebracht werden, schützen nicht nur vor den fliegenden Ameisen, sondern auch vor anderen Insekten wie Mücken oder Wespen. Am besten eignen sich schwarze Gitter, da man diese am wenigsten sieht.