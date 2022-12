Nach Raubüberfall auf Juweliergeschäft: Täter weiter auf der Flucht

Im abendlichen Geschäftstrubel kurz vor Weihnachten wurde ein Juweliergeschäft in Hamburg überfallen. Drei Tatverdächtige sind seitdem auf der Flucht.

Unbekannte haben am Dienstag, vier Tage vor Heiligabend, ein Juweliergeschäft in Hamburgs Innenstadt überfallen. Die Täter hatten den Laden in der Neuen ABC-Straße am frühen Abend gegen 17.30 Uhr betreten, dort mit zwei Vorschlaghämmern Vitrinen eingeschlagen und hochwertigen Schmuck sowie Uhren erbeutet, so ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

Überfall auf Juweliergeschäft: Angestellte mit Waffe bedroht

Ein Täter soll bei dem Überfall die Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht haben, während die beiden anderen Täter den Schmuck aus den Vitrinen klauten. Wie hoch der Wert der Beute ist, ist noch unklar. Es handele sich um einen "hohen Betrag". Medienberichten zufolge soll die Beute mindestens zwei Millionen Euro wert sein. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Täter flüchten nach Überfall in Hamburg auf E-Rollern

Die Täter flüchteten nach dem Überfall auf E-Rollern. Die Suche nach ihnen verlief am Dienstagabend erfolglos. Eine Spur führte zum S-Bahnhof Stadthausbrücke, verlief sich dort jedoch. Die Polizei stellte zwei E-Roller und schwarze Handschuhe sicher, die die Täter vermutlich getragen hatten.

Am späten Abend wurden die Einsatzmaßnahmen nach etwa dreieinhalb Stunden abgebrochen. Die Polizei hat Videoaufnahmen von einer Haltestelle in der Nähe des Geschäfts angefordert. Weitere Details und Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. (mit dpa)