Feuer an Schule in Aalen ausgebrochen

An einer Schule in Aalen (Ostalbkreis) ist in einem Klassenzimmer ein Feuer mit einer starken Rauchentwicklung entstanden. Etwa 400 Schüler mussten das Gebäude verlassen, wie ein Polizeisprecher am Mittag sagte. Ob zur Zeit des Brandes Schüler in dem Klassenzimmer waren, blieb vorerst unklar. Gebrannt habe es im Bereich eines Waschbeckens. Zuvor hatte die «Schwäbische Post» berichtet.

Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Aufgrund der Aufregung um den Einsatz wurden drei Kinder von Einsatzkräften betreut. Der Unterricht wurde für den Tag beendet. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.