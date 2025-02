Zigarette im Blumentopf entsorgt - Feuerwehreinsatz

Weil ein Bewohner seine Zigarette in einem Blumentopf entsorgt und sich daraufhin Rauch entwickelt hat, ist in einem Altenheim in Alsfeld (Vogelsbergkreis) die Feuerwehr im Einsatz gewesen.

Der Raucher sei leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Rauch hatte sich im gesamten Flur ausgebreitet, wie die Polizei mitteilte. Der Rauch entstand durch ein Substrat im Blumentopf, das durch die Zigarette anfing, zu glimmen.

Das Altenheim wurde evakuiert, die Bewohner konnten nach dem Belüften aber schon kurze Zeit später wieder zurück in ihre Zimmer. «Wäre die Pflanze nicht so trocken gewesen, wäre möglicherweise gar nichts weiter passiert», sagte die Sprecherin.