An Stränden, in Parks, neben Schulen: Frankreich verschärft Rauchverbot

75.000 Menschen sterben in Frankreich jährlich an den Folgen ihrer Tabaksucht. Gesundheitsminister Aurélien Rousseau will dagegen vorgehen und das Rauchverbot verschärfen.

Während in Deutschland weiter über die Details der Cannabis-Legalisierung diskutiert wird, soll in Frankreich das Rauchverbot verschärft werden. Der französische Gesundheitsminister Aurélien Rousseau hat am Dienstag neue Pläne zur Bekämpfung der Tabaksucht vorgestellt.

Rauchverbot in Frankreich soll auch an Stränden und in Parks gelten

Ab 2024 soll das Rauchverbot auch an Stränden, in öffentlichen Parks, Wäldern, rund um bestimmte öffentliche Zonen und neben Schulen gelten. Laut Rousseau sollen tabakfreie Zonen zur Norm werden. Aktuell gilt das Rauchverbot in Frankreich nur in geschlossenen öffentlichen Orten, wie Restaurants und Kinos. Wer außerhalb der zugelassenen Bereiche raucht, riskiert eine Geldstrafe von bis zu 450 Euro.

Auf Initiative mancher Kommunen gebe es zudem bereits 7200 rauchfreie Zonen in öffentlichen Bereichen. Beispielsweise darf rund um Schulen, Spielplätze und an Bushaltestellen nicht mehr geraucht werden. Die meisten rauchfreien Zonen gibt es laut der Tagesschau im Elsass. "Nun werden wir dafür die Verantwortung übernehmen und die Ausnahme zur Regel machen", erklärte der Gesundheitsminister.

Rauchverbot und teurere Zigaretten sollen Tabaksucht in Frankreich bekämpfen

Neben dem ausgeweiteten Rauchverbot sollen auch höhere Preise für Zigaretten die Tabaksucht in Frankreich bekämpfen. Rousseau will den Preis pro Schachtel elf Euro auf zwölf Euro im Jahr 2025 und auf 13 Euro im Jahr 2026 erhöhen. Zudem soll der Verkauf von Vape Pens, wegwerfbaren, aromatisierten E-Zigaretten, verboten werden.

Nach Angaben des französischen Gesundheitsministeriums ist Rauchen mit durchschnittlich 75.000 Todesfällen pro Jahr noch immer die häufigste vermeidbare Todesursache in Frankreich. "Wir können es nicht zulassen, dass pro Tag 200 Menschen sterben", so Rousseau. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte als Ziel genannt, bis zum Jahr 2032 die erste "tabakfreie Generation" zu erreichen.

