SpaceX: Starship-Start im Live-Stream - Hier können Sie den Raketenstart mitverfolgen

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX lässt in nächster Zeit zahlreiche Raketen starten - darunter auch Starship. In Live-Streams kann man die Launches mitverfolgen. Hier erfahren Sie mehr.

Der Start einer Raumfahrt-Rakete ist mit allerlei Spannung verbunden. Startet die Rakete planmäßig nach dem Countdown? Übersteht sie den Flug oder explodiert sie nach wenigen Minuten - wie es etwa im April 2023 einer SpaceX-Rakete ergangen ist? Kein Wunder, dass zahlreiche Weltraumfans den Start solcher Flugkörper selbst mitverfolgen wollen. Die Möglichkeit gibt es etwa in Form von Live-Streams im Internet, bei denen man die Raketen der Raumfahrt-Firma SpaceX bei ihrem Start erleben kann. Dabei wird der Raketenstart detailliert gezeigt und oft auch kommentiert - angereichert mit Informationen und Fakten. Aber wo können Raketen-Begeisterte solche SpaceX-Übertragungen anschauen?

SpaceX-Start von Starship im Live-Stream: Hier kann man den Raketenstart sehen

Am 19. November beispielsweise ist ein wichtiger Testflug von Starship geplant, bekannt als Integrated Flight Test 2 (IFT-2). Dieser Flug soll auf der South Texas Launch Site von SpaceX in Boca Chica in Texas starten. Der Testflug diene dazu, die Leistungsfähigkeit und die Systeme des Starship weiter zu erproben und zu validieren, was ein wichtiger Schritt in der Entwicklung dieses Raumschiffs für zukünftige Missionen darstellt, hieß es auf der offiziellen Seite von SpaceX. Die genaue Startzeit ist dabei noch nicht bekannt, wir werden diese aber hier aktualisieren und auch die Mitteleuropäische Zeit mitteilen, sobald SpaceX weitere Informationen zum Launch veröffentlicht.

Die Raketenstarts von SpaceX werden häufig von unterschiedlichen Anbietern übertragen. Die meisten Live-Informationen erhält man über den offiziellen SpaceX-Account auf Twitter, das jetzt X heißt. Dort können Interessierte auch einen Live-Stream des Raketenstarts anschauen. Beide Firmen - SpaceX als auch X - gehören dem Unternehmer Elon Musk.

Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit: Wer wissen möchte, wann der nächste SpaceX-Launch sein wird, kann sich auch bei der Website spacetv.net informieren. Dort gibt es einen eigenen SpaceX-Launch-Kalender. Dort werden an den entsprechenden Terminen auch Livestreams eingebettet. Die Website ist laut eigenen Angaben eine Plattform, die von Freiwilligen nichtkommerziell betrieben wird.