Kampf gegen Drogenbande - Zwei weitere Männer verhaftet

Im Kampf gegen eine international agierende Drogenbande sind zwei weitere Männer festgenommen worden. Wie die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, handelt es sich um mutmaßliche Mitglieder der Gruppe «Die Firma», gegen die umfangreiche Ermittlungen laufen.

Einem 57-Jährigen, der am Frankfurter Flughafen festgenommen wurde, wird demnach vorgeworfen, zwischen September und Oktober 2023 die Abholung, Bezahlung und Weiterlieferung von rund 170 Kilogramm Kokain organisiert und abgewickelt zu haben.

Ein 44 Jahre alter Mann ist dringend verdächtig, «im Oktober 2023 zwei Kokaintransporter der Gruppierung als sogenannter "Scout" abgesichert zu haben», teilte die Behörde mit. Er konnte an einem Grenzübergang in Bayern festgenommen werden, als er versucht hat, in einem Reisebus aus Österreich kommend nach Deutschland einzureisen.

Prozess gegen sieben weitere Mitglieder am Frankfurter Landgericht

Sieben weitere Mitglieder hatte die Generalstaatsanwaltschaft bereits im Januar wegen des Verdachts auf organisierten Rauschgiftschmuggel angeklagt. Gegen sie läuft derzeit der Prozess am Frankfurter Landgericht, ein Urteil wird am 1. April erwartet.

Die Beschuldigten im Alter zwischen 43 und 58 Jahren sollen mehrere Hundert Kilogramm Kokain und Cannabis im Wert von mehr als zehn Millionen Euro aus Norddeutschland und den Benelux-Staaten in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern vertrieben haben. Auch in deutsche Nachbarstaaten sollen sie die Drogen weiterverbreitet haben.

Verstecke und Lager in Frankfurt

Dafür soll die Gruppierung ein Netzwerk von Kurierfahrern und Bunkerverwaltern benutzt haben. Die von den Kurierfahrern eingesetzten Fahrzeuge sollen mit professionellen Schmuggelverstecken ausgestattet gewesen sein. Das Kokain und die erzielten Bargelderlöse sollen in mehreren Bunkerwohnungen im Frankfurter Stadtgebiet aufbewahrt worden sein.

Von insgesamt 33 beschuldigten Mitgliedern oder Geschäftspartnern der Gruppe seien bislang 18 Mitglieder im In- und Ausland festgenommen werden. Weitere 7 der 33 mutmaßlichen Mitglieder und Geschäftspartner befinden sich derzeit in Kroatien, Italien und der Schweiz in Haft.