Restaurant brennt vollständig aus - 250.000 Euro Schaden

Ein Feuer in einem Restaurant in Ravensburg hat einen geschätzten Schaden von rund 250.000 Euro verursacht. Als die Einsatz- und Rettungskräfte am frühen Morgen eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte. Es brannte den Angaben zufolge vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Was den Brand in dem Gebäude auslöste, das als Restaurant und Catering-Service genutzt wird, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.