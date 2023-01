Aus Psychiatrie geflüchtet: Gesuchter Straftäter festgenommen

In Ravensburg ist am Freitag ein Straftäter aus der Psychiatrie geflohen. Am Dienstagmorgen wurde er von der Polizei festgenommen.

Gerade erst wurde ein aus dem Regensburger Gericht geflüchteter Mörder in Frankreich festgenommen. Danach der nächste Fall: Die Polizei in Baden-Württemberg fahndete nach einem Straftäter, der aus dem Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg in Ravensburg-Weißenau geflohen ist. Die Flucht ereignete sich bereits am Freitagnachmittag, 6. Januar 2023. Am Montagnachmittag hat die Polizei Reutlingen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart eine Öffentlichkeitsfahndung ausgerufen. Am Dienstagmorgen konnte er dann letztendlich dank eines Zeugenhinweises festgenommen werden.

Ravensburg: Straftäter aus Psychiatrie geflüchtet

In einer gemeinsamen Pressemitteilung gaben das Polizeipräsidium Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart bekannt, dass sich der 21-Jährige in der forensischen Abteilung der Psychiatrie befand. Bei einem begleiteten Spaziergang auf dem Gelände ergriff er dann am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr die Flucht.

Es wurden sofort Fahndungsmaßnahmen eingeletet. Die Suche von einem Polizeihubschrauber und mehreren Streifenwagenbesatzungen blieb zunächst allerdings erfolglos. Am Montag wurde eine Öffentlichkeitsfahndung mit der Hoffnung auf Hinweise aus der Bevölkerung eingeleitet. Mithilfe von Zeugenhinweisen konnte der 21-Jährige am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr im Stadtgebiet Esslingen von Fahndungskräften der Kriminalpolizei festgenommen werden. Er wird nun in das Zentrum für Psychiatrie nach Ravensburg-Weißenau zurückgebracht.

Aus Psychiatrie geflüchteter Straftäter wegen Gewaltdelikt in Psychatrie

Der Flüchtige war wegen eines Gewaltdeliktes in Esslingen in der Psychiatrie gelandet. Der Schuldspruch hatte auf gefährliche Körperverletzung gelautet.