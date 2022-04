Professor wegen Baumbesetzung vor Gericht

Weil er gemeinsam mit Studierenden einen Baum auf dem Gelände der Hochschule Ravensburg-Weingarten besetzte, steht ein Professor nun vor Gericht.

Vor dem Amtsgericht Ravensburg muss sich am Dienstag ein Professor verantworten, weil er einen Baum besetzt hatte. Gemeinsam mit Studierenden der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) hatte der Leiter des Instituts für Künstliche Intelligenz an der RWU, Wolfgang Ertel, im Mai vergangenen Jahres einen Baum besetzt, um gegen die Energieverschwendung an seiner Hochschule zu protestieren. Die Protestierenden forderten damals, dass die Heizungen in den Hörsälen nicht mehr permanent laufen, sondern intelligent gesteuert werden sollen.

Baumbesetzung Ravensburg-Weingarten: Professor geht es um die Sache

Auch wenn ihm jetzt juristische Konsequenzen drohen, hatte der Professor mit seiner Protestaktion bereits Erfolg. Nach der Baumbesetzung erhielt er einen Anruf von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Die Grünen). Und: Das Ministerium kündigte an, "Optimierungspotenziale" beim Energiemanagement an der Hochschule zu prüfen. Die Hochschule selbst baute nach Angaben eines Sprechers eine intelligente Heizungssteuerung in einem Gebäude ein. Außerdem solle die Hochschule laut Ministerium als eine von neun Hochschulen im Land noch in diesem Jahr einen Klimaschutzmanager bekommen. Der oder die soll dann Einsparmöglichkeiten bei den Gebäuden identifizieren und Maßnahmen planen.

Wie der SWR berichtet, kritisiert der nun angeklagte Professor schon seit Jahren die verschwenderische Beheizung seiner Hochschule. Von den jährlich anfallenden 400.000 Euro Heizkosten könnte etwa ein Viertel eingespart werden, meint der Wissenschaftler. Dem Sender sagte er, dass es ihm in dem Prozess um die Sache gehe, weshalb Ertel die Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro nicht akzeptiert habe.

