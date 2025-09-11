Durchsuchungen wegen Rauschgifthandel und Geldwäsche

Wegen des Verdachts auf Rauschgifthandel und Geldwäsche hat die Polizei 18 Wohn- und Geschäftsräume in Hessen und Rheinland-Pfalz durchsucht. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt und sechs Männer vorübergehend festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und das Hessische Landeskriminalamt berichteten.

Insgesamt zwölf Beschuldigten im Alter von 21 bis 51 Jahren werden verschiedene Straftaten im Zusammenhang mit organisiertem Rauschgifthandel und Geldwäsche vorgeworfen. Die Durchsuchungen fanden am Donnerstagmorgen in Wiesbaden, im Main-Taunus-Kreis und im Kreis Mayen-Koblenz statt.

Mobiltelefone, Datenträger, Unterlagen, Bargeld, zwei Fahrzeuge und weitere Vermögenswerte wurden sichergestellt und werden nun ausgewertet. Sechs der Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.