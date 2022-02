RB Leipzig - Real Sociedad: EL-Übertragung live im TV und Stream - Free-TV? Alle Infos

In der Europa League trifft RB Leipzig auf Real Sociedad. Hier zeigen wir Ihnen alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker.

Seit September 2021 läuft die UEFA Europa League 2021/22. Am 17. Februar 2022 starten die Spiele der K.o.-Runde-Play-off, bei der insgesamt 16 Mannschaften gegeneinander antreten.

Aus der deutschen Bundesliga sind aktuell nur noch RB Leipzig und der BVB Dortmund mit von der Partie.

In der Hinrunde der Play-off-Spiele trifft Leipzig auf die spanischen Gegner aus San Sebastian. Alle wichtigen Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream, einen Live-Ticker und die bisherigen Ergebnisse beider Mannschaften bei der Europa League 2021/22 haben wir hier für Sie in einem kurzen Überblick zusammengestellt.

Video: dpa

RB Leipzig - Real Sociedad in der Europa League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Die Begegnung zwischen RB Leipzig und Real Sociedad San Sebastian findet am Donnerstag, 17. Februar 2022 statt. Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Ausgetragen wird das Spiel in der RB Arena in Leipzig.

Leipzig gegen San Sebastian: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

RTL konnte sich für die aktuelle Saison der UEFA Europa League alle Rechte zur Übertragung im Free-TV, sowie im Pay-TV sichern. Somit sind alle Begegnungen entweder gratis im Free-TV bei RTL und RTL Nitro oder kostenpflichtig beim hauseigenen Streaming-Dienst RTL+ zu sehen.

Bislang steht fest, dass die Hinrunden-Partie zwischen Leipzig und San Sebastian im Stream auf RTL+ zur Verfügung stehen wird. Ob das Spiel auch im Free-TV auf RTL oder RTL Nitro laufen wird, wurde von RTL bisher noch nicht bekannt gegeben. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, werden wir Sie natürlich darüber informieren.

Das sind alle wichtigen Infos, die bislang zum Europa League-Spiel bekannt sind:

Spiel: RB Leipzig vs. Real Sociedad San Sebastian , K.o.-Runden-Play-off der Europa League 2021/22, Hinrunde

vs. , K.o.-Runden-Play-off der 2021/22, Hinrunde Datum: Donnerstag, 17. Februar 2022

Donnerstag, 17. Februar 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: RB Arena, Leipzig

RB Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zur EL 2021/22: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung

Sie können das Spiel am 17. Februar nicht live im Stream mitverfolgen? Kein Problem! Mit unserem Live-Ticker haben Sie die Möglichkeit, alles Wichtige zu den aktuellen Spielen der Europa League 2021/22 live mitzuverfolgen. Dort finden Sie unter anderem eine Übersicht zum aktuellen Spielstand aller Begegnungen, Informationen zu den Toren, sowie zu allen gelben und roten Karten.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der Europa League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

In der aktuellen Saison der UEFA Europa League werden alle Begegnungen entweder im Free-TV auf RTL und RTL Nitro, oder über die Streaming-Plattform RTL+ zu sehen sein.

Die Übertragung der Spiele im Online-Stream ist mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft bei RTL+ verbunden. Die Kosten für das Premium-Abonnement belaufen sich auf 4,99 Euro im Monat. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar.

Leipzig gegen San Sebastian: Das sind die bisherigen Ergebnisse bei der Europa League 2021/22

Ursprünglich hat RB Leipzig nicht bei der Europa League 2021/22, sondern bei der Champions League 2021/22 teilgenommen. Zwar konnte die Mannschaft unter Trainer Domenico Tedesco sich nicht ins CL-Achtelfinale spielen, dafür hat Leipzig sich einen Platz in der K.o.-Runde-Play-off sichern können.

Im Gegensatz zu Leipzig ist Real Sociedad San Sebastian von Anfang an bei der EL 2021/22 dabei. Das sind die bisherigen Ergebnisse von San Sebastian in der Gruppenphase der Europa League 2021/22:

PSV Eindhoven - San Sebastian (2:2)

- (2:2) San Sebastian - Monaco (1:1)

- (1:1) Sturm Graz - San Sebastian (0:1)

- (0:1) San Sebastian - Sturm Graz (1:1)

- Sturm (1:1) Monaco - San Sebastian (2:1)

- (2:1) San Sebastian - PSV Eindhoven (3:0)