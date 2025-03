"Reacher", Staffel 3: Handlung, Besetzung und alle Infos zu den neuen Folgen

Noch vor dem Ende der zweiten Staffel von "Reacher" wurde eine weitere dritte Staffel angekündigt. Alan Ritchson kehrt als Jack Reacher zurück auf die Bildschirme. Doch wann genau war der Start der dritten Staffel? Worum dreht sich die Handlung? Und wie sieht die Besetzung aus? Hier haben wir für Sie sämtliche Informationen rund um Start, Handlung, Besetzung und Stream der dritten Staffel von "Reacher" zusammengefasst.

"Reacher", Staffel 3: Wann war der Start der neuen Folgen?

Staffel 3 von "Reacher" ging am 20. Februar 2025 an den Start. Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "Reacher" hatten bereits im vergangenen Jahr 2023 in der kanadischen Metropole Toronto begonnen, und die Staffel wurde in einem Sneak Peek von Hauptdarsteller Alan Ritchson angekündigt. Vor dem Release waren die neuen Folgen bereits seit einiger Zeit abgedreht. Drei davon sind mittlerweile auf Amazon Prime Video verfügbar.

Ursprünglich wurde die Premiere der dritten Staffel von "Reacher" im Herbst oder Winter 2024 erwartet, Amazon hatte dann aber via Instagram bekanntgegeben, dass die neuen Folgen der Serie erst 2025 auf Prime Video erscheinen werden. Weitere Infos zu den Themen „Release“ und „Cast“ lieferten uns vorab die Kollegen von thedirect.com.

"Reacher" Staffel 3: Folgen - alle Sendetermine im Überblick

Amazon Prime Video hat für die dritte Staffel „Reacher“ acht Folgen angekündigt. Die Episoden werden an den folgenden Terminen veröffentlicht:

Folge 1 „Persuader“: Donnerstag: 20. Februar 2025

Folge 2 „Truckin’“: Donnerstag: 20. Februar 2025

Folge 3 „Number 2 With A Bullet“: Donnerstag: 20. Februar 2025

Folge 4 „Dominique“: Donnerstag: 27. Februar 2025

Folge 5 „Smackdown“: Donnerstag: 6. März 2025

Folge 6 „Smoke On The Water“: Donnerstag: 13. März 2025

Folge 7 „L.A. Story“: Donnerstag: 20. März 2025

Folge 8 „Unfinished Business“: Donnerstag: 27. März 2025

Stream von "Reacher", Staffel 3

Jeden Donnerstag werden die neuen Folgen von „Reacher“ auf Amazon Prime Video veröffentlicht. Um die Episoden zu streamen, benötigen Sie also ein Abonnement beim Anbieter Amazon Prime. Dieses kostet 8,99 Euro pro Monat (Stand: Februar 2025).

"Reacher": Handlung von Staffel 3

Über die genaue Handlung der dritten Staffel wurde im Vorfeld viel gerätselt. Das "Reacher"-Universum des Romanautors Lee Child umfasst bereits 28 Bücher um den Helden Jack Reacher - Nummer 29 soll 2024 veröffentlicht werden. Die erste Staffel der Amazon Prime Video-Serie basiert auf dem Debütroman "Größenwahn" (im Original "Killing Floor"), während die zweite Staffel die Geschichte des elften Romans "Trouble" (im Original: "Bad Luck and Trouble") erzählt.

Hauptdarsteller Alan Ritchson hatte in einem Interview mit Cinemablend bereits angedeutet, dass es sich um ein Buch handeln wird, das in "jeder Top 10 Liste" vertreten ist und zu seinen persönlichen Favoriten zählt. Inzwischen ist bekannt, dass Staffel 3 der Serie auf dem siebten Band der Reihe basiert. Dieser trägt den Original-Titel "Persuader" und erschien in Deutschland unter dem Titel "Der Janusmann". Es handelt es sich um eines der beliebtesten „Reacher“-Werke, die Handlung spielt im US-Bundesstaat Maine.

In „Der Janusmann“ ist der Protagonist Reacher für die US-amerikanische Drogenvollzugsbehörde DEA als verdeckter Ermittler im Einsatz, um einen Drogenschmugglerring das Handwerk zu legen. Als er das volle Ausmaß der illegalen Machenschaften erkennt, stößt Reacher gleichzeitig auf eine grausame Wahrheit: Es ist nicht der Hauptverdächtige Zachary Beck, der hinter alledem steckt, sondern Francis Xavier Quinn - ein Mann, den Reacher eigentlich für tot gehalten hatte – immerhin war er selbst Derjenige, der ihn vor Jahren erschossen hat. Für Reacher beginnt damit ein Kampf um Rache und Gerechtigkeit.

Besetzung von "Reacher": Die Schauspieler im Cast von Staffel 3

Die Titelrolle übernimmt wie in den ersten beiden Staffeln Alan Ritchson. Zudem kehren weitere bekannte Gesichter zurück auf die Bildschirme. Doch auch neue Rollen werden in „Reacher“ Staffel 3 eingeführt. Wie genau der Cast der dritten Staffel aussieht, können Sie dieser Übersicht entnehmen:

Alan Ritchson - Jack Reacher

Maria Sten - Frances Neagley

Sonya Cassidy - Susan Duffy

Anthony Michael Hall - Zachary Beck

Brian Tee - Quinn

Johnny Berchtold - Richard Beck

Roberto Montesinos - Guillermo Villanueva

Daniel David Stewart - Steven Elliot

Olivier Ritchers - Paulie

Trailer zu „Reacher“, Staffel 3

Erste Einblicke gewährt der offizielle Trailer zu Staffel 3. Diesen sehen Sie hier: