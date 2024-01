"Reacher", Staffel 3: Start, Handlung und Besetzung - Was ist bekannt?

Staffel 3 von "Reacher" wurde von Amazon angekündigt. Hier finden Sie Infos rund um Start, Handlung und Besetzung der dritten Staffel von "Reacher".

Noch vor dem Ende der zweiten Staffel von "Reacher" wurde eine weitere dritte Staffel angekündigt. Die zweite Staffel läuft seit dem 15. Dezember 2023 auf Amazon Prime Video. Erst wurden drei Folgen am selben Tag veröffentlicht, danach gab es jede Woche am Freitag eine neue Episode von "Reacher". Im Mittelpunkt der Serie steht der Titelheld Jack Reacher, ein ehemaliger Militärpolizist.

Da die Serie eine Original-Serie von Amazon ist, sind die ersten beiden Staffeln natürlich auf Amazon Prime Video zu sehen - das ändert sich auch bei Staffel 3 der Action-Serie nicht. Neben "Reacher" finden Sie auch andere Inhalte bei dem Streaminganbieter, wie zum Beispiel "Good Omens" und "LOL: Last One Laughing".

Doch wann genau ist der Start der dritten Staffel? Was ist die Handlung? Und wie sieht die Besetzung aus? Noch ist nicht viel bekannt. Doch hier haben wir für Sie die bereits bekannten Informationen rund um Start, Handlung und Besetzung der dritten Staffel von "Reacher" zusammengefasst.

Start der dritten Staffel von "Reacher"

Ein genauer Termin für den Start von der dritten Staffel von "Reacher" wurde noch nicht angekündigt. Die Dreharbeiten zu "Reacher" Staffel 3 haben aber bereits begonnen und die Staffel wurde in einem Sneak Peek von Hauptdarsteller Alan Ritchson angekündigt.

"Reacher": Handlung von Staffel 3

Die genaue Handlung der dritten Staffel ist noch nicht bekannt. Das "Reacher"-Universum des Romanautors Lee Child umfasst bereits 28 Bücher um den Helden Jack Reacher - Nummer 29 soll 2024 veröffentlicht werden. Die erste Staffel der Amazon Prime Video-Serie basiert auf dem Debütroman "Größenwahn" (im Original "Killing Floor"), während die zweite Staffel die Geschichte des elften Romans "Trouble" (im Original: "Bad Luck and Trouble") erzählt. Für Staffel 3 gibt es bei Amazon eine Fülle an Geschichten, die für die Serie adaptiert werden könnten.

Doch Hauptdarsteller Alan Ritchson hat in einem Interview mit Cinemablend bereits angedeutet, dass es sich um ein Buch handeln wird, das in "jeder Top 10 Liste" vertreten ist und zu seinen persönlichen Favoriten zählt. Unter Fans gilt das 15. Buch "Wespennest" ("Worth Dying For") als eines der beliebtesten Werke der Serie. Dort führt Jack Reacher sein Weg nach Nebraska. In einer Motelbar bezeugt er, wie der örtliche Arzt sich weigert, einem Opfer häuslicher Gewalt zu helfen. Reacher greift ein und zwingt den Arzt, seiner Pflicht nachzukommen. Dadurch lernt er die Frau kennen, die schon wiederholt von ihrem Mann misshandelt wurde. Als Reacher den Mann zur Verantwortung ziehen will, entfesselt er eine Reihe von Konsequenzen, da dieser Teil eines kriminellen Netzwerks ist.

Welche Handlung nun genau in der dritten Staffel thematisiert wird, wird sich spätestens bei der Veröffentlichung des ersten Teasers oder Trailers zeigen.

Besetzung von "Reacher"

Die Titelrolle ist abermals von Alan Ritchson besetzt. Informationen zu den restlichen Schauspielern und ihren Rollen gibt es erst nach Ankündigung der Handlung und des Casts. Die Serie wird von einer Gruppe Produzenten, darunter Lee Child, Nick Santora, Scott Sullivan, Don Granger, Christopher McQuarrie, David Ellison, Dana Goldberg und Marcy Ross, geleitet. Nick Santora ist der Schöpfer der Serie.