„Reacher“, Staffel 4: Start, Handlung, Besetzung – alle Infos

Die Amazon Prime Video-Serie „Reacher“ basiert auf den Bestseller-Romanen von Lee Child. Sie erzählt die Geschichte von Jack Reacher, einem ehemaligen Militärpolizisten der US-Armee, der sich nach seiner Dienstzeit für ein Leben als Nomade entscheidet. Ohne festen Wohnsitz reist er quer durch die USA und gerät dabei immer wieder in gefährliche Situationen, in denen er seine außergewöhnlichen Fähigkeiten als Ermittler und Kämpfer unter Beweis stellt.

Reacher ist ein Mann mit einer imposanten Statur, einem scharfen Verstand und einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Er folgt keinen Regeln außer seinen eigenen und schreckt nicht davor zurück, sich mit korrupten Behörden, skrupellosen Kriminellen oder mächtigen Organisationen anzulegen. Seine Vergangenheit als Militärpolizist hat ihn gelehrt, präzise zu analysieren, blitzschnell zu handeln und kompromisslos für das Richtige einzustehen.

Die dritte Staffel endete mit einem dramatischen Finale am 28. März 2025. Staffel 4 war bereits im Oktober 2024 offiziell bestätigt worden. Hier kommen alle Infos, die wir seitdem für Sie recherchiert haben.

„Reacher“, Staffel 4: Start - Wann kommen neue Folgen?

Die Dreharbeiten von „Reacher“, Staffel 4, sind für den Sommer 2025 geplant. Derzeit ist ein Großteil des Produktionsteams noch mit den Aufnahmen zum neuen Reacher-Spin-Off „Frances Neagley“ beschäftigt, die seit Februar in Toronto laufen und voraussichtlich bis Juni abgeschlossen werden. Direkt im Anschluss soll die vierte Staffel von „Reacher“ in Produktion gehen.

Fachlich versierte Medien wie netzwelt.de rechnen mit einem Erscheinen im April 2026.

Die Handlung von „Reacher“, Staffel 4

Amazon hat bisher keine Inhaltsangabe bekanntgegeben. Da Lee Child satte 29 Jack-Reacher-Romane veröffentlicht hat, gibt es für die Serienmacher reichlich Stoff.

Hauptdarsteller Alan Ritchson hat Gerüchten zufolge ein Faible für „Die Trying“ („Ausgeliefert“). Aber auch „The Midnight Line“ („Der Bluthund“) rangiert auf der Liste der Auguren ganz weit oben. Autor Child will diesen Roman unbedingt in der Serie haben. Er zeige eine völlig andere Seite von Jack Reacher. „Das Buch, auf das ich am stolzesten bin, ist ‚The Midnight Line‘, das sich mit der Opioid-Krise beschäftigt und aus einer sehr mitfühlenden Perspektive geschrieben wurde – aus der Sicht des Süchtigen. Ich war mit diesem Buch sehr zufrieden“, sagte er businessinsider.com. Reacher müsse Mitgefühl für etwas zeigen, das er selbst niemals tun würde, etwas, für das er wahrscheinlich grundsätzlich kein Verständnis habe. Aber er sei rücksichtsvoll gegenüber jemandem, der darunter leide. Auch Ritchson findet „The Midnight Line“ gut.

Welcher Roman wird es sein? Die meisten Experten gehen von „The Midnight Line“ aus, aber neben dem Ritchson-Liebling „Die Trying“ wird auch „Without Fail“ („Tödliche Absicht“) von den Auguren gehandelt. Verwirrung als amazonischer Marketing-Gag? Wir halten uns aus der Kaffeesatz-Leserei raus und warten gemeinsam mit Ihnen in Ruhe ab.

Besetzung von „Reacher“, Staffel 4: Welche Schauspieler gehören zum Cast?

Viel ist noch nicht bekannt, aber ohne Alan Ritchson als Jack Reacher macht das Ganze wohl keinen Sinn. Der Rest ist Spekulation und hängt natürlich auch von der adaptierten Romanvorlage ab.

Hier einige Hauptdarsteller der bisherigen Staffeln:

Alan Ritchson als Jack Reacher – Der ehemalige Militärpolizist und Hauptfigur der Serie.

Malcolm Goodwin als Oscar Finlay – Ein Detective in Margrave, Georgia, der mit Reacher zusammenarbeitet.

Willa Fitzgerald als Roscoe Conklin – Eine Polizistin in Margrave, die Reacher unterstützt.

Maria Sten als Frances Neagley – Eine ehemalige Kameradin von Reacher aus seiner Militärzeit.

Shaun Sipos als David O’Donnell – Ein weiteres Mitglied von Reachers früherer Spezialeinheit.

Serinda Swan als Karla Dixon – Eine Ermittlerin, die in Staffel 2 eine wichtige Rolle spielt.

In weiteren Rollen waren zu sehen:

Kristin Kreuk als Charlene „Charlie“ Hubble

Marc Bendavid als Paul Hubble

Bruce McGill als Mayor Grover Teale

Willie C. Carpenter als Mosley

Harvey Guillén als Jasper

Robert Patrick als Shane Langston

Domenick Lombardozzi als Guy Russo

Ferdinand Kingsley als A.M.

Ty Victor Olsson als Saropian

Dean McKenzie als Stan Lowery

Luke Bilyk als Calvin Franz

Edsson Morales als Manuel Orozco

Shannon Kook als Tony Swan