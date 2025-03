Macron versichert nach Mannheimer Todesfahrt Beistand

Nach der Todesfahrt in der Mannheimer Innenstadt hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Beistand seines Landes versichert. «An alle Menschen in Mannheim, insbesondere an die Angehörigen der Opfer dieser Gewalttat, an das deutsche Volk. Frankreich steht an Ihrer Seite», schrieb Macron auf X. Der französische Staatschef veröffentlichte die Nachricht sowohl auf Französisch als auch auf Deutsch.

In der Innenstadt von Mannheim war am Montag ein Mann in einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Zwei Menschen kamen ums Leben, viele weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter ist ein 40-jähriger deutscher Staatsbürger. Er wurde festgenommen.