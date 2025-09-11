„Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ 2025: Wann ist der Start von Staffel 2? Wer ist dabei?

Mitten im dichten Grün Kolumbiens trifft Popkultur auf Überlebenskampf: Die zweite Staffel von „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ verspricht erneut extremes Entertainment abseits vom Glamour der Großstadt. Zwölf bekannte Kandidatinnen aus der Reality-Szene wagen sich in ein Abenteuer fernab von Komfort, Internet und Kamera-Tricks – ausgestattet mit High Heels, Ehrgeiz und Teamgeist.

Unter der neuen Moderation von Social-Media-Star Twenty4Tim werden Konflikte, Allianzen und Drama auf offener Bühne zelebriert. Zwischen Anden und Amazonas kämpfen die Kandidatinnen um mehr als Likes: Es geht um Taktik, Zusammenhalt – und 50.000 Euro Preisgeld. Wer behauptet sich in diesem harten Reality-Format, wer scheitert an der Wildnis? Wir wissen es natürlich auch noch nicht. Aber wir versuchen, mal etwas Klarsicht in die Glaskugel zu bringen.

„Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ 2025: Start von Staffel 2

Die neue Staffel von „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ steht zwar in den Startlöchern, aber ein offizieller Sendetermin wurde von RTL bislang nicht veröffentlicht. Der Sender hat in seiner Pressemitteilung vom 14. Juli 2025 noch kein konkretes Datum genannt. Hier ist, was man bisher weiß: Die Dreharbeiten laufen bereits. Die Produktion findet in Kolumbien statt – zwischen Anden und Amazonas. Wie üblich bleiben wir der Sache auf der Spur und melden uns, sobald wir Näheres wissen.

Sendetermine von Staffel 2: „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ 2025

Auch hier müssen wir leider im Moment noch Fehlanzeige melden – wo es keinen Starttermin gibt, bleiben leider auch die Sendetermine hinter dem Schleier der Zukunft verborgen. Wir halten natürlich auch hierzu Augen und Ohren für Sie offen.

Die erste Staffel lief exklusiv im Stream von RTL+. Sie wurde vom 6. Juni bis 8. August 2024 veröffentlicht und umfasste neun reguläre Folgen sowie eine Wiedersehensfolge. Die Episoden erschienen wöchentlich donnerstags.

Teilnehmerinnen von Staffel 2: „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ 2025

Eine Liste der Teilnehmerinnen hat RTL bisher noch nicht preisgegeben. Stattdessen überschlägt sich der Sender in seiner Pressemitteilung förmlich bei seinem Lob für den designierten Host. Wir fassen es hier sinngemäß zusammen.

In der kommenden Staffel von „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ führt Social-Media-Star Twenty4Tim durch das Format. Der 24-jährige Kölner, bekannt aus diversen Online- und Fernsehauftritten, bringt dabei nicht nur seine Reichweite, sondern auch persönliche Erfahrung mit: Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ erreichte er 2024 das Halbfinale und kennt die Bedingungen im Dschungel aus eigener Erfahrung.

„Ich war letztes Jahr selbst im Dschungel – Drama, Tränen, Schlamm. Jetzt die Show zu moderieren? Das ist next Level für mich. Ich freu‘ mich riesig auf meine Queens!“, so Twenty4Tim über seine neue Aufgabe.

Seit dem Start seiner Online-Karriere auf YouTube im Jahr 2014 zählt Twenty4Tim zu den bekanntesten Gesichtern der digitalen Szene. Mit einem Mix aus Unterhaltung, Stil und Musik erreicht er mittlerweile über 5,9 Millionen Follower auf TikTok und rund 3,5 Millionen Fans auf Instagram. Neben erfolgreichen Chartplatzierungen ist er auch aus TV-Formaten wie „Pocher vs. Influencer“ oder „Shopping Queen“ bekannt – und nun erstmals in der Rolle des Moderators eines eigenen Reality-Formats.

„Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ 2025: Übertragung von Staffel 2

Die Abspiel-Maschine für „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ 2025 heißt RTL+. Und so funktioniert es: Die „Basic“-Variante kostet monatlich 5,99 Euro und beinhaltet das Standardprogramm – ohne Live-Inhalte und mit Werbeunterbrechungen während der Sendung. Wer hingegen auf Live-Übertragungen oder exklusive Vorab-Ausstrahlungen Wert legt, greift zur „Premium“-Version für 8,99 Euro im Monat. Werbung wird hier nur vor der Sendung ausgespielt – nicht mittendrin. (Stand: August 2025). Aktuelle Informationen zu den jeweiligen Konditionen finden sich jederzeit auf der Website des Anbieters.

„Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ ist eine Produktion von Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH im Auftrag von RTL+.