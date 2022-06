Kim Kardashian spricht über Kuss mit Pete Davidson

Im März machte das Paar seine Liebe öffentlich. In ihrer Show im US-Fernsehen spricht Kim Kardashiannun über die Anfänge der Beziehung.

Reality-Star Kim Kardashian hat in ihrer Serie "The Kardashians" Einblicke in die Anfänge ihrer Beziehung mit dem Comedian Pete Davidson gegeben. Mehrere Medien zitierten aus der Sendung, in der die 41-Jährige unter anderem über ihren Kuss in der Sendung "Saturday Night Live" im Oktober 2021 sprach.

Sie habe ein ganz besonderes Gefühl gespürt, als sie sich in einer Szene geküsst hätten. In dem Moment habe sie gedacht: "Vielleicht muss ich einfach mal etwas anderes ausprobieren", wurde Kim Kardashian zitiert.

Kardashian hatte im Februar 2021 nach siebenjähriger Ehe die Scheidung von Kanye West eingereicht. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder. Kim Kardashian und Pete Davidson (28) hatten ihre Liebe im März 2022 öffentlich gemacht.

"The Kardashians" ist in den USA beim Streaming-Dienst Hulu zu sehen, in Deutschland mit je einer neuen Folge pro Woche auf Disney+.

(dpa)