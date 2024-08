Polizei erschießt einen mutmaßlichen Messer-Angreifer in Recklinghausen

Erneut endet ein Polizeieinsatz für einen mutmaßlichen Messer-Angreifer tödlich: In Recklinghausen (NRW) wurde am Mittwochabend ein 33-Jähriger durch Polizeikugeln tödlich verletzt. Zuvor waren die Beamten alarmiert worden, weil der Mann in einem Mehrfamilienhaus randaliert haben soll, wie die Polizei Dortmund mitteilte. Der 33-Jährige soll dabei ein Messer mit sich geführt haben.

Polizei erschießt mutmaßlichen Messer-Angreifer: Kripo Dortmund ermittelt

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, entwickelte sich die Situation zur Bedrohungslage für die Beamten und sie machten von ihren Schusswaffen Gebrauch, hieß es weiter. Dabei wurde der mutmaßliche Angreifer tödlich verletzt. Wie viele Beamte anwesend waren und wer geschossen hat, blieb zunächst unklar. Um die Neutralität zu wahren, ermittelt nun die Kriminalpolizei Dortmund in dem Fall.

Erst am Dienstag war in Moers am Niederrhein ein mit einem Messer bewaffneter, mutmaßlicher Angreifer durch Polizeikugeln tödlich verletzt worden. Auch hier ermittelt die Polizei aus einem Nachbarort aus Neutralitätsgründen. (mit dpa)