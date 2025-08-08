Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Recyclinghof: Großbrand in Mannheim - Warnungen auch in Hessen

Recyclinghof

Großbrand in Mannheim - Warnungen auch in Hessen

In Mannheim stehen meterhohe Schrottberge in Flammen. Der stinkende Rauch zieht bis nach Frankfurt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Warnmeldungen gibt es auch für Teile Hessens.
    Warnmeldungen gibt es auch für Teile Hessens. Foto: René Priebe/dpa

    Wegen eines Großbrandes auf einem Schrottplatz im Industriehafen in Mannheim hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auch Warnmeldungen für Teile Südhessen und Frankfurts herausgegeben. Das Amt warnte vor Geruchsbelästigungen in den Kreisen Bergstraße, Groß-Gerau, Darmstadt und Frankfurt.

    «Es besteht keine Gefahr. Bitte Fenster und Türen schließen, Lüftungen und Klimaanlagen ausschalten», heißt es in der Warnung für die beiden Kreise und Darmstadt. Zuvor hatte «hessenschau.de» berichtet.

    Auf einem Schrottplatz im Mannheimer Industriehafen wütet seit den frühen Morgenstunden ein Großbrand. Mehrere bis zu zehn Meter hohe Haufen aus Autoteilen und Kunststoff brennen demnach. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden