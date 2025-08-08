Großbrand in Mannheim - Warnungen auch in Hessen

Wegen eines Großbrandes auf einem Schrottplatz im Industriehafen in Mannheim hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auch Warnmeldungen für Teile Südhessen und Frankfurts herausgegeben. Das Amt warnte vor Geruchsbelästigungen in den Kreisen Bergstraße, Groß-Gerau, Darmstadt und Frankfurt.

«Es besteht keine Gefahr. Bitte Fenster und Türen schließen, Lüftungen und Klimaanlagen ausschalten», heißt es in der Warnung für die beiden Kreise und Darmstadt. Zuvor hatte «hessenschau.de» berichtet.

Auf einem Schrottplatz im Mannheimer Industriehafen wütet seit den frühen Morgenstunden ein Großbrand. Mehrere bis zu zehn Meter hohe Haufen aus Autoteilen und Kunststoff brennen demnach. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand.