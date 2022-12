Red Hot Chili Peppers spielen 2023 ein Konzert in Deutschland

Die Red Hot Chili Peppers kehren im Sommer 2023 für ein Konzert nach Deutschland zurück. Wann und wo es Tickets für die Show in Mannheim gibt, erfahren Sie hier.

Nach ihrem Live-Comeback in Originalbesetzung und zwei Alben in diesem Jahr kommen die Red Hot Chili Peppers 2023 wieder nach Europa. Im Juni und Juli spielt die Band aus Kalifornien Konzerte in 13 europäischen Städten. Mit Mannheim ist auch eine deutsche Stadt dabei. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den Terminen und zum Ticketvorverkauf.

Red Hot Chili Peppers: Tour-Termine 2023 in Europa

Im Sommer dieses Jahres spielten die Red Hot Chili Peppers bereits zwei Stadionkonzerte in Hamburg und Köln. Ein Jahr später kehren sie für eine Show nach Deutschland zurück. Am 26. Juni findet das Konzert auf dem Maimarktgelände in Mannheim statt – mit Iggy Pop als Support. Das sind alle Termine in Europa:

18. Juni 2023: Landgraaf ( Niederlande )

) 21. Juni 2023: Warschau ( Polen )

( ) 24. Juni 2023: Odense ( Dänemark )

( ) 26. Juni 2023: Mannheim ( Deutschland )

30. Juni 2023: Werchter ( Belgien )

) 2. Juli 2023: Mailand ( Italien )

) 6. Juli 2023: Lissabon ( Portugal )

( ) 8. Juli 2023: Madrid ( Spanien )

) 11. Juli 2023: Lyon ( Frankreich )

) 14. Juli 2023: Wien ( Österreich )

( ) 17. Juli 2023: Carhaix Plouger ( Frankreich )

( ) 21. Juli 2023: London ( England )

( ) 23. Juli 2023: Glasgow ( Schottland )

Red Hot Chili Peppers: Tickets für Konzert in Mannheim

Tickets für die Konzerte der Red Hot Chili Peppers in Mannheim und Wien gibt es ab Donnerstag um 10 Uhr bei Ticketmaster. Einen Tag später sind Eintrittskarten auch bei anderen Vorverkaufsstellen erhältlich. Wer nicht so lange warten will, hat die Möglichkeit, bereits vorher Tickets für das Konzert in Mannheim in zwei Presales zu ergattern:

Mittwoch ab 10 Uhr: PayPal Prio Tickets (für Paypal-Kunden)

Mittwoch ab 10 Uhr: MagentaMusik Prio Tickets (für Privatkunden mit einem Festnetz- und/oder Mobilfunkvertrag bei der Telekom )

Für die Show in Mannheim gibt es drei Ticket-Kategorien: Stehplatz Golden Circle 1, Stehplatz Golden Circle 2 und Stehplatz. Offenbar gibt es auch Eintrittskarten, mit denen Fans früher auf das Konzertgelände kommen als alle anderen. Die Preise für die verschiedenen Ticket-Kategorien sind noch nicht bekannt.

