Reformationstag: Gottesdienst in Jena - Übertragung und Termin

Am Reformationstag gibt es in der ARD den Gottesdienst in Jena live im TV und Stream zu sehen. Alle Infos zur Übertragung und den genauen Termin haben wir hier für Sie.

Am Reformationstag feiern die evangelischen Christen in Deutschland und Österreich die Reformation der Kirche durch Martin Luther. Die Geschichte des Thesenanschlags ist umstritten - es ist nicht bekannt ob Martin Luther am Abend vor Allerheiligen 1517 wirklich seine 95 Thesen gegen den Ablass and die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen hat. Doch davon abgesehen, ob es wirklich genau so passiert ist, hat die Szene bis heute einen bedeutenden Symbolcharakter.

Jedes Jahr wird anlässlich des Reformationstages auch ein zentraler Gottesdienst gefeiert. Dieser findet in einer Kirche in einem Bundesland statt, in welchem der Tag kein gesetzlicher Feiertag ist, weshalb dieser zentrale Gottesdienst nicht in Bayern abgehalten wird. In diesem Jahr wird das Reformationsfest in der Stadtkirche St. Michael im thüringischen Jena gefeiert. Luther hatte seinerzeit mehrfach in Jena gepredigt und an einen dieser Besuche wird auch der Gottesdienst anknüpfen: 1522 hatte Luther inkognito in Jena übernachtet, weil er aufgrund der Unruhen in Wittenberg besorgt war. Im Schwarzen Bären stellte er sich zum Abendessen als "Junger Jörg" vor und führte dort mit zwei Schweizer Studenten eine Diskussion über Theologie - eine Szene, die als Ölgemälde festgehalten wurde und heute eine Wand des Restaurants ziert.

Gottesdienst zum Reformationstag in Jena: Termin der Reformationsfeier

Das Reformationsfest wird jedes Jahr einen Tag vor Allerheiligen am 31. Oktober gefeiert. Der Gottesdienst in der Stadtkirche St. Michael im thüringischen Jena beginnt also am 31.10.2022 um 10 Uhr am Vormittag. Die Predigt wird von Pastorin Nina Spehr gehalten, während die Liturgie von Christina Neuß und Pfarrer Johannes Bilz gestaltet wird. Neben Luthers Besuch in Jena wird sich der Gottesdienst um die Frage nach der Balance zwischen Bewahrung und Veränderung drehen. Dieser Thematik hatte sich auch Luther gewidmet, als er 1522 nach Wittenberg zurückkehrte. Mit seiner Kritik an den Praktiken der damaligen Kirche begründete der Augustinermönch und Theologieprofessor die evangelische Glaubensrichtung.

Reformationstag: Gottesdienst in Jena - Übertragung live im TV und Stream

Der Gottesdienst im Jena gibt es am 31. Oktober 2022 ab 10 Uhr live im TV in der ARD zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen bietet der öffentlich-rechtliche Sender aber auch einen kostenlosen Live-Stream an. Der evangelische Gottesdienst zum Reformationsfest dauert insgesamt etwa eine Stunde. Nach der Ausstrahlung können Sie die Sendung außerdem ein Jahr lang kostenlos über die ARD-Mediathek abrufen. Wenn Sie anlässlich des Reformationsfests weitere Sendungen ansehen möchten, die sich um Martin Luther und die Reformationsthematik drehen, dann werden Sie am 31. Oktober im MDR fündig. Der Mitteldeutsche Rundfunk zeigt unter anderem die Doku "Luthers Bibelübersetzung - der erste Bestseller der Welt" sowie den Spielfilm "Martin Luther – Der Protest" aus dem Jahr 1983. Hier haben wir eine Übersicht zum MDR-Programm am Reformationstag: