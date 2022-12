Großeinsatz in Regensburg: Polizei rückt in Frankenstraße aus

Großeinsatz in Regensburg: Die Polizei rückte zu einem Einsatz in die Frankenstraße aus. Die Hintergründe des Einsatzes waren zunächst unklar.

In Regensburg läuft ein Großeinsatz der Polizei. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten am Mittwochvormittag in die Frankenstraße aus. Grund für den Einsatz: Gegen 10.12 Uhr ging ein Notruf ein. Eine Person verletzte offenbar eine andere. Bei dem Opfer soll es sich um einen Mann handeln, der ins Krankenhaus gebracht wurde.

Regensburg: Großeinsatz der Polizei in der Frankenstraße

"Es handelt sich dabei um Fremdeinwirkung einer anderen Person", erklärte Polizeisprecher Florian Beck zum Hintergrund des Großeinsatzes. Die Polizei durchsuchte zunächst offenbar ein Mehrfamilienhaus. Details wurden zunächst nicht bekanntgegeben.

Auch die Kriminalpolizei ist in der Frankenstraße vor Ort. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Zudem waren Kräfte von verschiedenen Regensburger Polizeiinspektionen ausgerückt. Sie sichern Spuren und sammeln Beweismittel.

Auf der Frankenstraße bildete sich zunächst stadtauswärts ein langer Stau. Laut Polizeisprecher Beck gibt es aktuell aber keine Verkehrsbehinderungen mehr. Gefahr bestehe auf der Straße "höchstens durch Schaulustige".

