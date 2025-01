Schwarz-rote Regierungskoalition seit einem Jahr im Amt

Rund ein Jahr nach dem Start der schwarz-roten Regierungskoalition in Hessen wollen die Bündnispartner eine Bilanz der bisherigen Zusammenarbeit ziehen. Zu dem Termin in der Staatskanzlei in Wiesbaden am Freitag (11.00 Uhr) werden CDU-Ministerpräsident Boris Rhein und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD), erwartet. Die erste schwarz-rote Landesregierung in Hessen unter CDU-Führung war am 18. Januar 2024 ins Amt gekommen.

Bei einer Rede auf einem CDU-Parteitag diese Woche hatte Rhein bereits auf die aus seiner Sicht erfolgreiche Politik des Bündnisses verwiesen. Er zählte unter anderem die innere Sicherheit, das Aus für das Gendern mit Sonderzeichen in der Verwaltung und die Einführung des Hessengeldes für den Immobilienerwerb auf.