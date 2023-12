Wim Wenders: Männer haben keine tolle Arbeitsmoral

Der 78-Jährige ist schon lange im Geschäft und weiß aus Erfahrung, wovon er spricht. Mit Frauen am Set würden Filme besser, "wacher und lebendiger".

Regisseur Wim Wenders (78) ist der Meinung, dass Filme mit Frauen am Set besser werden: "Um es mal ganz krass zu sagen: Männer unter sich haben meist keine tolle Arbeitsmoral", sagte Wenders der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Da wird zu viel geschwiegen oder zu viel dumme Witze gemacht. Wenn Frauen dazukommen, ändert sich die Einstellung schlagartig, in gut gemischten Teams sind alle anders drauf, wacher und beweglicher."

Drehen mache viel mehr Spaß, wenn Frauen paritätisch mitmachten, sagte Wenders. "In den 70er Jahren bestanden Film-Teams oft fast ausschließlich aus Männern, und das brachte einfach nicht das Beste aus allen heraus, im Gegenteil, da kam schnell ein stumpfer Trott heraus." Wo aber Frauen in wichtigen Positionen mitwirkten, herrsche in der Filmarbeit "ein lebendigerer Geist".

Wenders ("Paris, Texas") geht mit seinem in Tokio gedrehten neuen Film "Perfect Days" für Japan in das Rennen um den Auslands-Oscar. Er schaffte es auf die sogenannte Shortlist von 15 Kandidaten. In Japan beobachtet Wenders einen größeren Gemeinschaftssinn als in Deutschland: "Was man gemeinsam nutzt, hat in Japan einen höheren Wert. Bei uns wird es eher missachtet."

(dpa)