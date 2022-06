"Reich und Herzlich - Ein Millionär geht undercover": Übertragung, Sendetermine und alle Infos

In "Reich und Herzlich - Ein Millionär geht undercover" geben sich Selfmade-Millionäre als TV-Reporter aus und besuchen gemeinnützige Organisationen. Alle Infos rund um Wiederholung, Sendetermine und Übertragung haben wir hier für Sie.

Eine erste Pilot-Folge von "Reich und Herzlich - Ein Millionär geht undercover" gab es bereits 2021 im TV bei RTL zu sehen und nun kehrt das Format mit zwei neuen Folgen zurück.

In der Sendung besuchen Selfmade-Millionäre getarnt als TV-Redakteure verschiedene gemeinnützige Organisationen und geben vor dort eine Doku über die Arbeit der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zu drehen. Ziel der Sendung sei es laut RTL, Alltagshelden eine Plattform zu bieten und Toleranz, Anteilnahme und Nächstenliebe in den Fokus zu rücken. Die Millionäre kehren dann später zu den besuchten Organisationen zurück und geben ihre wahre Identität preis - im Gepäck haben sie darüber hinaus die ein oder andere Überraschung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wann gibt es "Reich und Herzlich - Ein Millionär geht undercover" im TV zu sehen? Wie läuft die Übertragung? Welche Millionäre werden auf geheimer Mission die verschiedenen Organisationen besuchen? Antworten auf all diese Fragen und alle Infos zur Sendung haben wir hier für Sie.

"Reich und Herzlich - Ein Millionär geht undercover": Übertragung live im TV und Stream

Zwei Folgen der Doku-Serie "Reich und Herzlich - Ein Millionär geht undercover" gibt es seit dem 24. Mai 2022 im TV zu sehen. Die Folgen laufen jeweils dienstags um 20.15 Uhr live im TV bei RTL.

Neben der Übertragung im Fernsehen, können Sie die Reihe auch online auf der Streaming-Plattform RTL+ verfolgen. Um den Live-Stream von RTL sehen zu können, benötigen Sie jedoch eine Premium-Mitgliedschaft, die monatlich 4,99 Euro kostet.

Folge verpasst? Wiederholung von "Reich und Herzlich - Ein Millionär geht undercover"

Im Fernsehen wird die Doku-Reihe nach aktuellen Infos nicht wiederholt. Sie können die Folgen von "Reich und Herzlich - Ein Millionär geht undercover" aber dennoch auch nach der Ausstrahlung ansehen.

In der Regel sind TV-Sendungen nach der Erstausstrahlung eine Woche lang kostenlos auf RTL+ abrufbar. Danach benötigen Sie wie für die Live-Übertragung einen Premium-Account bei RTL+.

"Reich und Herzlich - Ein Millionär geht undercover": Sendetermine und Inhalt der Folgen

Nach dem Erfolg der ersten Folge von "Reich und Herzlich - Ein Millionär geht undercover" mit Saygin Yalcin, kehrt das Format nun mit zwei neuen Ausgaben zurück. Nach der Ausstrahlung der neuen Episoden gibt es außerdem die erste Folge vom letzten Jahr in der Wiederholung zu sehen. Wir verraten ihnen die Sendetermine und worum es in den Folgen gehen wird:

Dienstag, 24. Mai 2022, 20.15 Uhr, RTL

In dieser Folge geht der Luxusimmobilienmakler Marcel Remus auf geheime Mission. Er war bereits mehrfach in der Vox-Serie "mieten, kaufen, wohnen" zu sehen, wo er als Makler auf Mallorca tätig war. Neben seinem Studium arbeitete Remus als Dressurreiter für die Pferdegala Apassionata, weshalb es fabelhaft passt, dass er in der in seiner Episode unter anderem einen einen Reittherapiehof besucht. Außerdem wird er bei dem Verein "Little Home eV" gemeinsam mit Obdachlosen kleine Häuser bauen, die dann wiederum Obdachlosen als Zuhause dienen sollen. Darüber hinaus wird Marcel Remus die Vereinigung "Biker gegen Mobbing" besuchen und einem Kindergarten in Bad Neuenahr helfen, der besonders von der Flutkatastrophe 2021 betroffen war.

Dienstag, 31. Mai 2022, 20.15 Uhr, RTL

In der zweiten neuen Folge von "Reich und Herzlich - Ein Millionär geht undercover" tarnt sich Sasan Tabib als Redakteur. Er kam in seiner Kindheit als Flüchtling in den Taunus, arbeitete als Küchenjunge in Kalifornien, bevor er sich schließlich nach ganz oben arbeitete und vor über 20 Jahren die Firma "Chip1 Exchange" gründete, die bis heute zu den führenden Unternehmen rund um Computerchips gehört. Tabib wird die Organisation "Lamas helfen Menschen" besuchen, mit Kindern bei "Heartbeat-Bus" rappen und beim Verein "Über den Tellerrand" mithelfen, der Menschen mit unterschiedlicher Herkunft an einen Tisch bringt. Sasan Tabib war früher Fußballtrainer und wird außerdem einen E-Rolli-Fußballverein besuchen und bei dem Verein "Essen für alle" Mahlzeiten verteilen.

Dienstag, 7. Juni 2022, 20.15 Uhr, RTL

Im Juni gibt es im Anschluss an die beiden neuen Folgen noch einmal die erste Folge von "Reich und Herzlich - Ein Millionär geht undercover" zu sehen. Selfmade-Millionär Saygin Yalcin hat in Dubai mehrere Unternehmen gegründet und sich bereits in jungen Jahren ein beträchtliches Privatvermögen angeeignet. In der Sendung besucht er unter anderem einen inklusiven Reitverein und eine Organisation, die sich für Betroffene von Altersarmut einsetzt.