Bier-Lastwagen brennt auf Autobahn

Ein mit Bierkästen beladener Lastwagen hat auf der Autobahn 3 Feuer gefangen. Zuvor sei ein Reifen geplatzt, teilte die Polizei mit. Dadurch habe sich ein Brand im Bereich der Achsen entwickelt, der auf weite Teile des Aufliegers des Lastwagens übergegriffen habe.

Der Fahrer habe verhindern können, dass das Feuer auf die Zugmaschine übergriff. Den Auflieger zu löschen, gelang allerdings auch nicht der herbeigerufenen Autobahnpolizei. Erst die anschließend eintreffende Feuerwehr hatte Erfolg.

Rund 50.000 Euro Schaden

An dem Auflieger entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Die Ladung, die aus mehreren Bierkästen bestand, sei ebenfalls beschädigt worden, erklärte die Polizei.

Die Autobahn musste am Vormittag in Höhe der Raststätte Bad Camberg in Richtung Köln eine Stunde lang gesperrt werden, anschließend konnte ein Teil der Fahrbahn freigegeben werden.