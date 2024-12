Nach Hausbrand: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Nach dem Feuer in einem leerstehenden Haus in Reinhardshagen (Landkreis Kassel) schließt die Polizei eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus. Abschließend sei die Brandursache bislang nicht geklärt, teilte die Polizei in Kassel mit. Die Beamten hoffen auf die Hinweise von Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag im Ortsteil Veckerhagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten. Die Schadenshöhe in dem Einfamilienhaus wird auf 150.000 Euro geschätzt.

