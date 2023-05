Betagte Seniorin durchwandert mit ihrem Enkel alle Nationalparks in den USA

Nie hat sie das Meer gesehen, nicht einmal die Berge. Aber ihr Enkel nimmt Joy Ryan aus Ohio mit auf Reisen. Mit 93 Jahren hat sie alle US-Nationalparks bereist.

"Komm, Oma, zeig mir die Welt!" Am schönsten tobt das Abenteuer Kindheit bei den Großeltern. Bei Opa, der für die Enkel ein Baumhaus baut. Der das Kind im Bollerwagen zum Fußballplatz kutschiert (und ihm dort teufelswilde Flüche lehrt). Bei Oma, die wie eine Göttin Knödel kocht, der man aber auch seinen ersten Rausch verdankt (Merci, "Mon Chérie" in der 30er-Packung!). Großeltern, die auch noch dem betagten, arbeitstätigen Enkelkind von 30 Jahren einen Zehner in die Jackentasche stecken. Bei jedem Besuch. Zur Ehrenrettung aller nutznießenden Enkel dachte sich jetzt aber einer: Großelternliebe verdient Dank. Komm Oma, ich zeig dir die Welt!

Sie erkundete alle US-Nationalparks: die Geschichte der Joy Ryan

Brad Ryan heißt dieser Edle vom Stand der Nachkömmlinge. Der Mann aus Ohio erzählt den CBS News, wie ihm eine Idee kam, als seine Oma Joy Ryan 85 wurde: "Als ich erfahren habe, dass sie die große Wildnis Amerikas – Wüsten, Berge, Ozeane – noch nie gesehen hatte, dachte ich: Das ist etwas, das mich noch verfolgen wird, wenn ich nichts unternehme." Bis dahin war Joys Lebenslandkarte überschaubar. Opa? Der schleppte sie immer nur nach Florida, Heimat der Flamingos und der Rentner. Aber der Enkel nahm sie nun bei der Hand – ab in die Natur! Die Oma-Enkel-Tour führte von den grünen Smokey Mountains über den roten Grand Canyon bis in tropische Breiten. Mit 93 Jahren hat Joy heute sämtliche US-Nationalparks bereist, 63 an der Zahl. Und sie bleibt auf Achse: "Es hilft, optimistisch zu bleiben und Willen zu haben", sagt sie.

Ein Tipp also für gute Enkel: Buchen Sie jetzt den gesamten Reisekatalog, am 8. Oktober ist offizieller Großelterntag. Ein Tag, um damit zu beginnen – Oma und Opa die Welt zu zeigen.

