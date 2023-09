Der Gardasee ist zu verschiedenen Jahreszeiten eine Reise wert. Den Oktober sollten sich besonders Urlauber vormerken, die sich gerne bewegen.

Der Gardasee lockt mit einem besonderen Ambiente. Hier kommt Urlaubsfeeling pur auf. Denn rund um den größten See Italiens finden sich allerhand Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten, aber auch ruhigere Ecken. Die Gegend bietet Gelegenheit zum Camping- wie zum Familienurlaub.

Und das alles jedes Jahr über viele Monate. Denn die Luft- und Wassertemperaturen liegen zumeist höher als in Deutschland gewohnt. So kann nicht nur im Sommer, sondern auch im Frühling entspannt im Gardasee gebadet werden.

In diesem Artikel aber geht es darum, ob sich eine Reise zum Gardasee auch im Oktober lohnt. Wenn sich der Sommer wieder verzogen hat und der Herbst den Taktstock schwingt.

Gardasee im Oktober: Lohnt sich das?

Das Wetter ist im Oktober am Gardasee deutlich bescheidener als im Sommer. Laut wetter.de sind über die 31 Tage verteilt zwischen elf und 19 Grad zu erwarten, dazu sechs Regentage. Das US-amerikanische Wettermodell geht sogar nur von neun bis 18 Grad aus.

Die Wassertemperatur liegt im Oktober bei 17 Grad. Beim Wasserpegel ist anhand von Messungen seit 1950 mit 65 bis 75 Zentimetern zu rechnen – allerdings fielen die Werte zuletzt aufgrund der langen Trockenphasen in der Region niedriger aus. Trotz allem gibt es aber genug Verlockungen, um auch im Herbst an den Gardasee zu reisen.

Diverse Hotels und Anlagen locken im Oktober mit Angeboten an den Gardasee. So finden sich auf gardasee.de Rabatte für längere Aufenthalte, für Wassersport oder für Kinder und Jugendliche, die sich ein Zimmer mit ihren Eltern teilen. Andere Angebote umfassen die Nutzung eines Tennisplatzes oder Reitunterricht.

Das Portal urlaubsguru.de rät gerade Aktivurlaubern dazu, auf den Herbst auszuweichen. Denn im Oktober und den anderen Herbstmonaten sei es weder zu heiß noch zu kalt, um Wanderungen, Mountainbikeausflüge oder Segeltörns in Angriff zu nehmen. Dank der Winde "Ora" und "Peler", die vor allem im Norden des Gardasees wirken, kommen auch Wind- und Kitesurfer auf ihre Kosten.

Hier wird betont, dass weniger Gewitter als im Sommer aufziehen und daher mit weniger Regen und beständigerem Wetter zu rechnen sei. Die Angaben hier weichen aber auch deutlich von den vorher genannten ab. So rechnet das Portal nur mit drei Regentagen im Oktober und mit bis zu 21 Grad.

Herbstaktivitäten am Gardasee

Auf dem Touristenportal visittrentino.info werden fünf Herbst-Aktivitäten für den Oktober empfohlen. Diese sind:

Spaziergang auf Wanderweg, Radtour oder ruhige Bootsfahrt

Besuch der Dörfer Canale di Tenno und/oder Rango im Hinterland

di Tenno und/oder Rango im Hinterland Tour mit Gravel Bike zum Tennosee

Genusstour zu frisch geernteten Erzeugnissen oder gastronomischen Festen

Wellness-Wochenende mit Massagen am Gardasee und in den Thermen von Comano

Veranstaltungen im Oktober am Gardasee

Der Oktober hat am Gardasee aber auch einige kleinere oder größere Events für Jung und Alt zu bieten. So nennt das Portal europlan.it folgende Veranstaltungen:

Honigtage in Lazise vom 30. September bis 2. Oktober

vom 30. September bis 2. Oktober Antiquitätenmarkt in Desenzano am 2. Oktober

am 2. Oktober Valeggio Veste il Vintage (Markt für Vintage-Mode und Accessoires) in Valeggio sul Muncio am 2. Oktober

Konzerte in Philharmonie in Bardolino bis 2. Oktober

Weinfest in Bardolino bis 3. Oktober

Gardaland Magic Halloween in Gardaland vom 7. Oktober bis 6. November

Halloween in Gardaland vom 7. Oktober bis 6. November Tag der Kinder im Sigurta Park am 9. Oktober

Italian Sidesword Open (Historisches Martial Arts Event) in Desenzano del Garda am 15. und 16. Oktober

am 15. und 16. Oktober Volkswagen TriO ( Triathlon ) in Desenzano del Garda am 15. und 16. Oktober

TriO ( ) in am 15. und 16. Oktober Herbstmarkt in Lazise vom 15. bis 17. Oktober

vom 15. bis 17. Oktober 10-Kilometer-Lauf in Bardolino am 16. Oktober

Halloween im Sigurta Park am 30. Oktober

Fossilienausstellung (Bolca) in Malcesine bis 30. Oktober

bis 30. Oktober Antiquitätenmarkt in Torri del Benaco bis 1. November

Hinzu kommt in fast jedem Ort an einem Vormittag pro Woche ein bunter Markt, der sich an Einheimische wie Urlauber richtet.

Zu beachten ist aber auch im Oktober: Am und im Gardasee gibt es verschiedene Schlangenarten, von denen einige giftig sind. Außerdem leben in der Region auch Bären, Wölfe und Luchse.