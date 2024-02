Meer aus Spinnen: Urlaubsort wird zur "Hölle auf Erden"

Ekel-Schock: Eine Reisebloggerin hat auf Bali ein gigantisches Spinnennetz mit hunderten Tieren entdeckt. Doch was steckt hinter dem Natur-Phänomen?

Wer Angst vor Spinnen hat, sollte auf keinen Fall weiterlesen. Auf TikTok geht gerade das Video einer britischen Reisebloggerin viral. Darauf zu sehen: ein gigantisches Spinnennetz auf Bali mit hunderten, vielleicht sogar tausenden Tieren. Vermutlich handelt es sich dabei um Riesenradnetzspinnen. Die mögen zwar eklig aussehen, doch für den Menschen sind sie tatsächlich ziemlich nützlich.

TikTok: Reisebloggerin entdeckt gigantisches Spinnennetz auf Bali

Glasklares Wasser, traumhaft schöne Sandstrände und hinduistische Tempelanlagen: Die indonesische Insel Bali ist für viele Menschen ein Sehnsuchtsziel. Doch jetzt geht auf TikTok ein Video von einer britischen Reisebloggerin viral, das viele User schockiert.

In dem Video filmt die Bloggerin ein riesiges Spinnennetz, das sich über eine ganze Straße zu erstrecken scheint. In dem Netz hängen hunderte Spinnen. Manche von ihnen sind offensichtlich mehrere Zentimeter groß. Unter dem Video steht: "Willkommen in der Hölle auf Erden."

Mittlerweile hat das Spinnennetz-Video über 3,8 Millionen Likes. Viele User zeigen sich schockiert, sind angeekelt und entsetzt.

Ein User schreibt: "Würde einfach aus Reflex anfangen zu heulen."

Ein anderer User kommentiert: "Von Liste gestrichen."

Und wieder ein anderer User sagt: "Wenn es die Hölle gibt, dann wäre das für mich die Hölle."

Doch den nächsten Bali-Urlaub braucht man wegen dem Spinnennetz-Video nicht absagen. In einem zweiten TikTok erklärt die Reisebloggerin, dass sie seit elf Tagen auf Bali sei und die Insel "super schön" finde. Das Spinnennetz will sie zufällig in einem abgelegenen Dorf entdeckt haben. "Es ist wirklich unwahrscheinlich, dass ihr auf so ein Spinnennetz stoßt", sagt sie zum Schluss. "Lasst euch davon nicht abschrecken."

Riesiges Spinnennetz auf Bali: Dieses Natur-Phänomen steckt dahinter

Laut ProSieben handelt es sich bei den Spinnen aus dem Video vermutlich um Riesenradnetzspinnen. Die gehören zur Familie der Seidenspinnen und sind dafür bekannt, die größten Netze der Welt zu bauen. Aber auch die Spinnen selbst können extrem groß werden. Laut dem Spiegel haben manche Weibchen Beine mit bis zu zwölf Zentimetern Länge.

Die Tiere mögen zwar für viele eklig aussehen. Doch tatsächlich sind sie für den Menschen recht nützlich. Laut ProSieben zählt die Spinnenart in Thailand etwa zu den essbaren Spinnen.

Und "im Südpazifischen Raum", schreibt ProSieben weiter, "dient das Weibchen der Nephila pilipes als Nutztier beim Fischfang. Mithilfe von Bambusrohren wird ein Rahmen gebaut, in dem die Riesenradnetzspinne ihr robustes und klebriges Netz spinnen soll." Das Netz werde dann zum Fischfang eingesetzt.