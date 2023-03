Ohne Sorge in den Urlaub fahren: So wird Ihr Zuhause sicher

Wer nach dem Urlaub daheim keine böse Überraschung erleben möchte, sollte sein Zuhause vor Einbrechern schützen. Alle Informationen finden Sie im Artikel.

Wenn der Urlaub vor der Tür steht, kann man es oft gar nicht erwarten, so schnell wie möglich die Wohnung oder das Haus zu verlassen, um loszufahren. Ein paar Reiseziele sollten dieses Jahr zwar vermieden werden, trotzdem gibt es einige Inseln, die noch recht unentdeckt sind. Neben Frühbucherrabatten können Low-Budget-Urlauber entweder mit Gabelflügen oder günstigen Reisezielen Geld sparen. Außerdem ist es günstiger nur mit Handgepäck zu verreisen, allerdings sollten die Maße beachtet werden.

Für Einbrecher ist der Urlaub der perfekte Zeitpunkt, denn dann können sie weitgehend ungestört agieren. Welche Tipps Sie beachten sollten, damit unbefugte Personen sich keinen Zutritt zu Ihren vier Wänden machen können, lesen Sie hier.

Die Initiative für aktiven Einbruchschutz "Nicht bei mir!" hat in ihrer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben, welche Tipps sie für Urlauber hat, damit diese mit einem guten Gefühl in den Urlaub fahren können.

Wie kann ich mich vor Einbrechern schützen?

Bewohnerinnen und Bewohner sollten sich in jedem Fall durch eine Fachfirma beraten lassen. „Den effektivsten und nachhaltigsten Schutz vor Einbrüchen bietet professionelle Sicherheitstechnik von Fachbetrieben. Damit diese Vorkehrungen zum Antritt der Urlaubsreise Ihren Zweck erfüllen können, sollte rechtzeitig im Voraus eine Fachfirma zur Beratung und Umsetzung von Maßnahmen herangezogen werden", sagt Helmut Rieche, Vorsitzender der Initiative "Nicht bei mir!".

Professionelle Sicherheitsfirmen können sowohl in Neu- als auch in Altbauten dabei helfen, die geeigneten Maßnahmen zu finden, um Sicherheitslücken zu schließen und Einbrüche zu verhindern. Auf www.nicht-bei-mir.de können auf einer Karte qualifizierte Sicherheitsunternehmen in Ihrer Nähe gefunden werden.

Der Initiative zufolge zeigen sich deutlich Erfolge, wenn man in Sicherheitstechnik investiert. So scheiterten 2003 noch 30 Prozent der Einbrecher an vorhandener Sicherheitstechnik, waren es 2021 bereits 48,7 Prozent, wie aus einer polizeilichen Kriminalstatistik hervorging.

Tipps für Einbruchschutzmaßnahmen vor dem Urlaub

Neben dem professionellen Schutz, kann zudem jeder selbst dafür sorgen, dass es den Einbrechern so schwer wie möglich gemacht wird, wenn man im Urlaub ist.

Vor der Urlaubsreise

Vor dem Urlaub sollten die Gartenmöbel aufgeräumt werden, damit Einbrecher diese nicht als Einstiegshilfe nutzen können. Außerdem sollten alle Wertgegenstände sicher verwahrt und nicht nur Türen, sondern auch Fenster abgeschlossen werden.

Während der Reise

Während Sie Urlaub machen, sollten Einbrecher das im besten Fall gar nicht bemerken. Fragen Sie Familie, Freunde oder Nachbarn, ob Sie Ihnen dabei helfen. So können diese zum Beispiel regelmäßig den Briefkasten leeren oder Rasen mähen.

Dabei wichtig ist, dass Sie Zweitschlüssel niemals an leicht zugänglichen Orten, wie dem Garten verstecken, denn auch Einbrecher kennen die gängigen Verstecke wie Fußmatte, Regenrinne, Blumentopf und Gartenschuppen. Besser ist es, demjenigen, der sich während Ihrer Abwesenheit um Haus, Wohnung oder Garten kümmert, den Schlüssel persönlich zu geben.

Ein großer Fehler ist laut der Initiative auch, Urlaubsgrüße online zu posten oder gar den Urlaub auf Social-Media-Kanälen anzukündigen, denn auch Einbrecher haben so die Möglichkeit zu sehen, wann Sie nicht zu Hause sind.

Damit Anwesenheit vorgetäuscht werden kann, empfiehlt es sich, das Licht mithilfe einer Zeitschaltuhr zu steuern und die Rollläden automatisch öffnen und schließen zu lassen.

Damit Anwesenheit vorgetäuscht werden kann, empfiehlt es sich, das Licht mithilfe einer Zeitschaltuhr zu steuern und die Rollläden automatisch öffnen und schließen zu lassen.