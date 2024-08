Schwanger fliegen: Wie lange und bis wann ist eine Reise möglich?

Medikamente sollten in ausreichender Menge mitgenommen werden.

Die Kontaktdaten der frauenärztlichen Praxis sollte notiert sein und auch am Urlaubsort sollten Schwangere schon eine passende Anlaufstelle wissen.

In wärmeren Ländern sollte auf ungewaschenes und ungeschältes Obst und Gemüse, nicht durchgebratenes Fleisch oder Fisch und auf rohe Eier in Lebensmitteln sowie auf Eiswürfel in Getränken verzichtet werden. Diese können viren- oder bakterienbelastet sein und zu Durchfall führen.