Auch im Sommer-Endspurt ist der Gardasee eine Reise wert. Aber wird der Urlaub in der Region jetzt durch das tagelange Unwetter gefährdet?

Tagelange Unwetter halten die Alpenregion in Atem. Auch in Bayern und Baden-Württemberg fallen Unmengen an Regen, die Pegelstände einiger Flüsse wie die Donau oder der Inn steigen bedrohlich an. Besonders heftig erwischt wurden Teile Österreichs und der Norden Italiens, wo sich ein Tief festgesetzt hat. Stromausfälle, Erdrutsche und Überschwemmungen waren die Folge.

Auch der Gardasee, eine beliebte Urlaubsregion vieler Deutscher, ist von dem Unwetter betroffen. Da stellt sich natürlich die Frage: Hat das Auswirkungen auf den geplanten Urlaub?

Immerhin gehen die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg in den Schlussspurt. Der Gardasee lockt auch Familien an. Neben einer großen Auswahl an Campingplätzen und Stränden werden auch diverse andere Möglichkeiten wie Freizeit- oder Wasserparks geboten, um sich eine schöne Zeit zu machen. Und auch an Sehenswürdigkeiten mangelt es nicht. Außerdem bietet die Region ruhigere Orte.

Unwetter und Überschwemmungen am Gardasee: Ist Ihr Urlaub gefährdet?

Wie der ADAC berichtet, versperrte infolge der Unwetter zeitweise eine Felslawine die Staatsstraße SS 249 Gardesana Orientale zwischen Torbole und Malcesine am Ostufer des Gardasee. Mittlerweile ist die Strecke aber wieder befahrbar, teilt der Autoclub am Mittwoch (30. August) mit.

Weiter heißt es, einem Urlaub in der betroffenen Region würde nichts entgegen stehen. Nach ADAC-Informationen würde es keine "großen Einschränkungen in der touristischen Infrastruktur" geben. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnten sich Urlauber aber mit ihrem Reiseveranstalter oder der gebuchten Unterkunft in Verbindung setzen.

Die Südwest Presse berichtet derweil, dass infolge der unwetterartigen Regenfälle auf Campingplätzen am Gardasee das Wasser teilweise knöchelhoch stand. Ein dazugehöriges Foto zeigt eine Frau, die neben einem Wohnmobil an zwei E-Bikes hantiert, vom Untergrund ist aufgrund des stehenden Wassers nichts zu sehen.

Bereits das heftige Unwetter Ende Juli hatte einige Campingplätze in Mitleidenschaft gezogen. Damals berichtete vanlifemag.de von massiv beschädigten Campervans, Caravans und Wohnmobilen sowie PKW auf dem Piani Di Clodia in Lazise am Südostufer des Gardasee.

Wie Videos auf Twitter zeigen, flossen Sturzbäche durch Torbole, dazu ließen Hagelschauer eine kleine Winterlandschaft mitten im Sommer entstehen. Auch von den jüngsten Unwettern finden sich auf der Social-Media-Plattform Videos von Campingplätzen, auf denen der Starkregen große Pfützen hinterlassen hat.

So heftig wie im Monat zuvor hat es die Region rund um den Gardasee diesmal aber offensichtlich nicht getroffen. Für die weiteren Tage der Woche sagt wetter.de – Stand: 30. August – keine Unwetter für die Region rund um den Gardasee vorher.