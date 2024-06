Vom Gardasee nach Südtirol: Diese Orte lohnen einen Tagestrip

Auch wenn der Gardasee für einen Urlaub viel zu bieten hat, lohnen sich Tagesausflüge in die Region, allen voran nach Südtirol.

Für Urlauber hat der Gardasee viel zu bieten: Abgesehen von den Freuden an und im Wasser, gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten in der Nähe sowie Orte, die sehr beliebt sind, genauso wie welche, in denen es eher ruhig zugeht. Wer aber gleich mehrere Tage an einer der gefragtesten Urlaubsdestinationen im Land verbringt, für den lohnt es sich, über den "See-Rand" zu blicken: Denn das benachbarte Südtirol hat ebenso einige Orte parat, die einen Tagestrip lohnen. Eine kleine Auswahl gibt es in diesem Text.

Gardasee: Welche Tagestrips nach Südtirol lohnen?

Zugegeben: Wer seinen Urlaub im Süden des Gardasees verbringt, wird eher nicht an einen Tagestrip nach Südtirol denken. Schließlich liegen zwischen den beiden Regionen teils mehrere Hundert Kilometer: Mehr als 200 Kilometer trennen beispielsweise Peschiera del Garda und das malerische Sterzing nahe der österreichischen Grenze.

Wer nun bereits innerlich fleißig Pläne schmiedet, für einen Tag vom Gardasee nach Südtirol zu reisen, sollte wissen, dass Südtirol bereits einen gewissen Tourismus-Stopp verhängt hat, um einen Massenansturm zu vermeiden. Schmälern sollte das die Lust auf die sehenswerten Orte jedoch nicht, denn die Auswahl ist groß.

Südtirol: Diese großen Städte sind besonders sehenswert

Die nachfolgenden großen Städte in Südtirol lohnen sich besonders für einen Tagesausflug:

Bozen

Die Landeshauptstadt hat nicht nur enge Gässchen zu bieten, die sich durch die mediterranes Flair versprühende Altstadt schlängeln oder idyllische Wanderwege in den die Stadt einrahmenden Weinbergen. In der 100.000-Einwohner-Stadt ist unter anderem das Südtiroler Archäologiemuseum beheimatet, in dem der weltbekannte Ötzi liegt. Die größte Stadt in Südtirol ist zudem umringt von rund 40 Burgen, unter anderem die Burgruine Rafenstein und auch die Burganlage Hocheppan sind dort zu finden. Zwischen Brenner und Bozen lädt auch die eigenen Angaben zufolge älteste Spezialitätenwoche Südtirols, die sogenannte Eisacktaler Kost, ein, lokale und regionale Kulinarik kennenzulernen.

Brixen

Nördlich von Bozen - und damit ein kleines Stück weiter entfernt vom Gardasee - liegt Brixen. Dort treffen laut des Reiseportals reisereporter.de Wander- auf Kulturfreunde. Schließlich würde in der ältesten Stadt Tirols nicht nur der historische Dom aus der Barockzeit oder das Kloster Neustift Besucher anziehen, sondern eben auch allein in der Gemeinde etliche Höhenmeter warten.

Trient

Trient ist als Hauptstadt der Region Trentino-Südtirol eine Reise wert. Für viele Reisende spiegelt die Stadt eine ausgewogene Mischung aus alpenländisch und italienisch dar, denn dort treffe rustikal auf mediterran. Die Reiseseite merian.de nennt die Stadt "Tor zum Süden" mit sehenswerter Architektur. Noch heute sei der Einfluss der Habsburger im Stadtbild präsent.

Vom Gardasee nach Südtirol: Diese Kleinstädte lohnen einen Tagestrip

Im wahrsten Sinne ausgezeichnete italienische Kleinstädte prämiert der Club Associazione Nazionale Comuni Italiani (zu Deutsch: Nationaler Verband der italienischen Gemeinden). Die Orte würden besonders durch ihre Kunst, Geschichte und Kultur herausragen. Dazu zähle auch sehenswerte Architektur, eine bewegende Historie und ein besonderes Flair vor Ort. Vom Gardasee aus eignen sich insbesondere die nachfolgenden Orte, die weniger als zwei Autostunden von beispielsweise Riva del Garda im Norden des Sees entfernt liegen:

Kastelruth

Neumarkt

Klausen

Übrigens: Der ADAC preist die Seiser Alm - mit 56 Quadratkilometer die größte Hochalm Europas - als ideales Erholungsgebiet an, das. Insbesondere bei Wanderern und Radreisenden seien die Almwiesen und Wälder beliebt. Vor Ort gebe es zudem die Seiser Alm-Bahn sowie -Bus.

Südtirol: Diese Orte lohnen einen Tagestrip

Auch abseits des Gardasees gibt es eine ganze Reihe an Seen, die eine Alternative zum beliebten italienischen Gewässer darstellen. Die regelrecht wärmste Empfehlung ist nach der Infoseite suedtirols-sueden.info der Kalterer See. Denn genau mit dem Gegenteil zu dem, was sein Name vermuten lässt, überzeugt der See: Aufgrund seines durchschnittlich nur vier Meter tiefen Wassers erreiche der See im Sommer bis zu 28 Grad Wassertemperatur.