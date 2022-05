Reisebus in Unterfranken verunglückt: 41 Verletzte

Im unterfränkischen Laudenbach ist ein Reisebus mit einem Auto kollidiert. Dabei wurden viele Menschen verletzt.

Am Untermain geriet ein Auto auf die Gegenfahrbahn, wo es von einem Reisebus gerammt wurde. Der Bus kam daraufhin quer auf der Fahrbahn zum stehen. 41 Personen wurden bei dem Unglück verletzt. Drei davon schwer.

Reisebusunglück: Polizei ging von mehr Verletzten aus

Die Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die anderen Opfer hätten leichte Verletzungen.

Zu Beginn gingen die Beamten von zwei Verletzten mehr aus. Die Bundesstraße 469 bei Laudenbach (Landkreis Miltenberg) war in beide Richtungen stundenlang gesperrt. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit vielen Kräften vor Ort.

Video: AFP

Alle Businsassen verletzt

Gegen 14.00 Uhr ereignete sich das Unglück an der hessisch-bayerischen Landesgrenze, westlich von Würzburg. Der Reisebus kam aus dem Kreis Fulda. Die Reisegruppe selbst stammt aus dem Landkreis Bad Kissingen.

Alle 38 Insassen seien leicht verletzt worden. Die beiden Insassen des Autos, zwei 46- und 78-jährige Frauen, sowie der Busfahrer wurden schwer verletzt. Über deren Identität ist bislang nichts bekannt.

Auto geriet auf Gegenfahrbahn

Warum das Auto (ein Kleinbus) auf die Gegenfahrbahn geriet und so frontal in den Reisebus prallte, ist bislang nicht bekannt. Noch am Nachmittag war ein Sachverständiger an der Unfallstelle.

