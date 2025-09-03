Inhalt von Auto-Dachbox verteilt sich auf Autobahn 45

Die Dachbox auf dem Wagen eines 59-Jährigen hat sich bei der Fahrt auf der Autobahn 45 im Langenselbolder Dreieck geöffnet -der Inhalt verteilte sich auf die Fahrbahnen. Unter anderem lag Kleidung am Dienstagabend über circa 100 Metern verstreut auf zwei Spuren in Richtung Aschaffenburg, wie die Polizei mitteilte. Der Deckel der Dachbox sei auf die Gegenfahrbahn in Richtung Gießen geweht worden. Warum sich die Tarnsportkiste öffnete, war laut Polizei zunächst unklar. Es sei niemand verletzt worden.

Polizisten und Polizistinnen sammelten den kaputten Deckel sowie das Reisegepäck ein - dazu wurde der Verkehr in beide Richtungen zeitweise gestoppt. Da der 59-jährige Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis den Inhalt der Dachbox nicht mehr in seinem Auto unterbringen konnte, habe er seinen Sohn zu Hilfe gerufen. «Den geplanten Kroatien-Urlaub musste er zunächst verschieben», teilte die Polizei mit. Auf den Mann komme nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. «Außerdem wird er sich wohl eine neue Dachbox zulegen müssen.»