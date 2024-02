Gardasee: Wo kann man ein Boot mieten?

Den Gardasee mit einem Boot zu erkunden, hat seinen ganz eigenen Reiz. Um auf dem Wasser unterwegs zu sein, gibt es neben der Verfügbarkeit und dem Preis auch einige Regeln zu beachten.

Die Temperaturen am Gardasee klettern und damit auch die Lust, wieder viel mehr Zeit draußen zu verbringen. Zieht es viele Urlauber ans Wasser, gehört es wiederum für viele andere einfach zum Urlaub dazu, sich ein Boot zu mieten und aufs Wasser zu gehen. Damit das auch gelingt, trägt dieser Text Wissenswertes zu Mietmöglichkeiten zusammen und geht der Frage nach, was es beim Urlaub mit Boot zu beachten gilt.

Kann man sich am Gardasee ein Boot mieten?

Neben den bestehenden Angeboten rund um Schnellboote, Schaufelraddampfer und Fährverbindungen existiert ebenso die Option, sich selbst ein Boot zu mieten. Die Möglichkeiten damit sind an einem der beliebtesten Urlaubsspots in Italien schier endlos. Der mit knapp 370 Quadratkilometer Ausdehnung größte See des Landes lädt geradezu ein, mit einem Boot auf Entdeckungstour zu gehen.

Etwa über die schönsten Tauchspots am Gardasee hinweg, entlang etlicher Sehenswürdigkeiten, beliebten Ausflugszielen wie dem Freizeitpark Gardaland hin zu den sehenswertesten Sandstränden. Auch sind ruhigere Orte im Sommer auf diese Weise erreichbar.

Gardasee: Boot mieten ohne Führerschein

Laut dem Skipper-Portal des ADAC sowie diversen Bootsverleihen rund um den Gardasee ist es auch für ausländische Urlauber möglich, auf dem Gardasee ganz ohne Bootsführerschein zu fahren. Wie in Deutschland können Boote mit bis zu 15 PS scheinfrei genutzt werden.

Für Boote unter deutscher Flagge brauche man den Sportbootführerschein "Binnen" bereits ab 15 PS aufwärts, wohingegen unter italienischer Flagge man diesen erst ab 40,8 PS benötigt. Grundsätzlich aber gilt: Verfügt das Gefährt über mehr als 40,8 PS, zählt es als Sportboot. Für solche benötigt man zwingend einen Bootsführerschein.

Gardasee: So kann man ein Boot mieten

Rund um den Gardasee gibt es eine Vielzahl an lokalen Bootverleihen. Zudem findet man online eine Reihe an Anbietern. Etwa "boatgarda", "click&boat", "samboat" oder "nautal". Übersichtskarten mit eingetragenen Bootsverleihen bietet zudem gardasee.de an sowie das Tourismusportal lago-di-garda.org.

Unterschieden wird beim Verleih in Motor-, Sport-, Segel- und Luxusboote.

Was kostet es, ein Boot am Gardasee zu mieten?

Für das Leihen eines Bootes muss man je nach Größe, Dauer und Ausstattung unterschiedlich tief in die Tasche greifen. Wer daher seinen Geldbeutel anderswo schonen will, schaut beispielsweise bei diversen Outlets vorbei, in denen man günstig shoppen kann. Dann reicht das Budget bestimmt, um noch bei einem der beliebtesten Cafés am See vorbeizuschauen. Übrigens: Wer auf Luxus steht, bekommt diesen auch am Gardasee. Beispielsweise in einem der teuersten Hotels der Gegend.

Die Preise beim Bootsverleih werden ganz unterschiedlich angegeben. Grob gesagt beginnen die Angebote - je nach Saison - im Bereich von 170 Euro bis 250 Euro für einen Tag. Nach oben gibt es kaum Grenzen. Hinzu kommen eventuelle Aufwendungen für Kaution, Benzin und bei Bedarf einem Skipper.

Boot mieten: Das müssen Urlauber wissen

Wer am Gardasee ein Boot mieten möchte, sollte nach dem schweren Bootsunfall im Sommer 2021 mit Beteiligung von zwei Münchenern über die Änderungen bei Verstößen Bescheid wissen. Etwa, dass bei Fahrerflucht und Trunkenheit am Steuer bis zu 18 Jahre Gefängnis drohen. Auch die Notrufnummern für Italien sollten ebenso abgespeichert sein wie die Karte mit den größten Gefahrenstellen des Sees.

Übrigens: Der Pegel des Gardasees steht im neuen Jahr relativ hoch. Spannend dürfte daher auch der Blick auf einen speziellen Tunnel sein, der einige Ort vor Überflutungen schützt.