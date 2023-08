Die 20 spektakulärsten Eisenbahnstrecken

Eisenbahnstrecken sind nicht nur Mittel zum Zweck der Fortbewegung, sie bieten auch atemberaubende Aussichten. Lesen Sie hier, wo sich die 20 spektakulärsten Strecken befinden.

Während für viele Menschen der tägliche Arbeitsweg mit dem Zug kein besonderes Erlebnis darstellt, sieht das bei einer Fahrt entlang der 20 spektakulärsten Eisenbahnstrecken weltweit ganz anders aus. Ohne viel Aufwand und Energie schöne Aussichten genießen – das ist auf vielen Strecken rund um den Globus ganz ohne sportliche Betätigung möglich. Die Züge fahren dabei durch imposante Landschaften, durch eindrucksvolle Schluchten und Berggipfel oder durch Gebirge mit schönem Ausblick auf Gletscher. Für das Auge ist dabei viel geboten und die spektakulärsten Eisenbahnstrecken sind damit längst nicht nur bloße Verkehrswege, sondern abenteuerliche Reisen für Jung und Alt. Entdecken Sie hier eine Auswahl von 20 atemberaubenden Eisenbahnstrecken, ihre Standorte und noch einige weitere Fakten. Los geht die Fahrt!

Die spektakulärsten Eisenbahnstrecken im Überblick – Platz 1 bis 10

1) Glacier Express, Schweiz

Die Strecke führt innerhalb von acht Stunden von St. Moritz nach Zermatt durch die drei Kantone Wallis, Uri und Graubünden und bietet spektakuläre Ausblicke auf Gletscher, Schluchten und Berglandschaften der Schweizer Alpen. Besondere Highlights auf der Strecke sind unter anderem der Blick in die Rheinschlucht, die als "Grand Canyon" der Schweiz bezeichnet wird oder die Erkundung des Ferienorts St. Moritz. Der höchste Punkt der Reise ist auf über 2.000 Metern der Oberalppass.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 291 Kilometer

Ticketpreis : 152 CHF pro Erwachsener, 2. Klasse (St. Moritz - Zermatt)

Gut zu wissen : Sitzplatzreservierungen sind obligatorisch und Hunde sind wegen des gastronomischen Angebots nicht gestattet.

2) Rocky Mountaineer, Kanada

Eine Reise mit dem Rocky Mountaineer ist für jeden Kanadaliebhaber geeignet, dem hoher Komfort und Luxus wichtig ist. Diese Strecke führt durch die kanadischen Rocky Mountains und bietet beeindruckende Aussichten auf majestätische Gipfel, Flüsse und Wälder und verläuft zwischen Vancouver und Banff oder Jasper bzw. auch umgekehrt. Bei der Fahrt mit dem Rocky Moutaineer handelt es sich um Pauschalreisen, die auch Verpflegung und Übernachtung in ausgewählten Hotels inkludieren. Insgesamt gibt es vier Streckenabschnitte und der Rocky Mountaineer bietet verschiedene Zugklassen an, von SilverLeaf bis GoldLeaf, die jeweils unterschiedliche Serviceleistungen und Annehmlichkeiten bieten.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : Vancouver bis Calgary (957 Kilometer), Vancouver bis Jasper (901 Kilometer), Vancouver bis Jasper über Vancouver-Whistler (1154 Kilometer), Vancouver bis Whistler (119 Kilomenter)

Ticketpreis : Hängt von der jeweiligen Route und dem gebuchten Paket ab. Beispiel: Drei Tage von Vancouver nach Jasper kosten durchschnittlich circa 2.000$ pro Person

Gut zu wissen : Im Zug befinden sich keine Steckdosen und W-LAN gibt es auch nicht. Auf einigen Streckenabschnitten gibt es wohl keinen Empfang.

3) West Highland Line, Schottland

Harry Potter-Fans aufgepasst: Diese Bahnstrecke gilt nicht nur als besonders imposant, sondern sie führt auch über eine Steinbrücke, über die der Hogwarts-Express im Film gefahren ist. Die West Highland Line fährt von Glasgow über den Trossachs Nationalpark bis zum Atlantik in den West Highlands und bietet wunderschöne Ausblicke auf die schottischen Highlands, auf Seen, Berge und malerische Dörfer.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 331 Kilometer

Ticketpreis : Hängt vom Tarif und Streckenabschnitt ab. Beispiel: Von Glasgow bis Mallaig circa £30.40 pro Erwachsener

Gut zu wissen : Die Fahrt von Glasgow nach Mallaig dauert rund 5:30 Stunden und während der Fahrt mit der West Highland Line kann man eine geführte Audiotour buchen und interessante Fakten bei den einzelnen Stationen erfahren.

4) Coastal Pacific, Neuseeland

Meer, Berge und Weinberge – diese Strecke entlang der Südinsel Neuseelands zwischen Picton and Christchurch hat einiges zu bieten und gewährt beeindruckende Aussichten auf die Küste und die Kaikoura-Ranges. Die Fahrt dauert pro Strecke circa fünf Stunden und überquert dabei 175 Brücken.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 350 Kilometer

Ticketpreis : Zwischen $159.00 - $189.00 pro Erwachsener

Gut zu wissen : Es gibt ein Panoramawagen für grandiose Aussichten ohne Spiegelungen und ein Restaurantwagen für das leibliche Wohl.

5) Durango and Silverton Narrow Gauge Railroad, USA

Diese historische Strecke in Colorado führt durch spektakuläre Canyons und Gebirgslandschaften und gehört zum Pflichtprogramm, wenn man die Rocky Mountains mit einer Dampflok bestaunen möchte. Die Route führt von Durango hoch zum Goldgräbernest Silverton in über 3000 Meter Höhe. Die Fahrt dauert circa fünf Stunden.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 72 Kilometer

Ticketpreis : Pro Erwachsener circa 89$ in der Open Air Gondola

Gut zu wissen : In Silverton ist es immer 10 Grad kühler als in Durango. Deshalb ist es ratsam, warme Kleidung mitzunehmen.

6) Nariz del Diablo, Ecuador

Die "Teufelsnase" ist eine steile Eisenbahnstrecke in den Anden mit atemberaubenden Aussichten auf Schluchten und Bergketten und führt von Riobamba über Alausi bis hin nach Sibambe an der Küste Ecuadors.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 13 Kilometer

Ticketpreis : 33$ pro Erwachsener

Gut zu wissen : Die Dampflok wird mit Diesel betrieben und fährt mit 12 Stundenkilometer den Berg hoch.

7) Semmeringbahn, Österreich

Österreich hat in Sachen Berglandschaft einiges zu bieten und zeichnet sich durch schöne Wandertouren aus. Diese UNESCO-Welterbestrecke führt durch die österreichischen Alpen und bietet herrliche Ausblicke auf Wälder und Täler. Die Südbahn verläuft von Gloggnitz über den Semmering nach Mürzzuschlag. Ihr stolzes Alter unterscheidet sie von anderen Bahnen: Im Jahr 1854 fuhr sie als erste Gebirgsbahn der Welt und 1998 wurde sie zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 41 Kilometer

Ticketpreis : Gloggnitz - Mürzzuschlag circa 20€ pro Erwachsener

Gut zu wissen : Am Bahnhof in Semmering gibt es ein Informationszentrum mit interessanten Einblicken

8) Hiram Bingham Orient Express, Peru

Der Express fährt von Cusco nach Machu Picchu und bietet atemberaubende Ausblicke auf die Inkastadt und die umliegende Landschaft. Der Zug wurde nach dem Wiederentdecker des Berges Machu Picchu benannt und bringt Touristen aus aller Welt seit 2003 zu der beliebten Sehenswürdigkeit in Peru in einem entspannten Ambiente.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 85 Kilometer

Ticketpreis : circa 1.000€ für zwei Personen

Gut zu wissen : Auf der Fahrt gibt es Live Musik Shows und der Eintrittspreis für Machu Picchu ist im Preis inkludiert

9) White Pass and Yukon Route, Alaska, USA/Kanada

Die 1898 gebaute Eisenbahn fährt von Whitepass bis Skagway und führt durch die zerklüftete Landschaft Alaskas und der Yukon-Territorien mit beeindruckenden Aussichten auf Gletscher und Berggipfel. Die Fahrt dauert etwa drei Stunden.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 177 Kilometer

Ticketpreis : 129€ pro Erwachsener

Gut zu wissen : Der Bahnhof in Skagway bietet Infomaterial auf Deutsch mit Streckenbeschreibung an.

10) Bernina Express, Schweiz/Italien

Auch wenn viele denken, der Bernina Express kann mit dem Glacier Express nicht mithalten - Das kann er durchaus! Die Strecke verläuft von Chur oder St. Moritz in Graubünden über die Gletscher der Schweizer Alpen bis hin zum italienischen Tirano. Fahrgäste können sich auf spektakuläre Aussichten freuen und die Sicht auf Gletscher und Seen genießen. Die Bahnstrecke gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und auf der Fahrt werden 196 Brücken überquert und 55 Tunnel durchfahren.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 144 Kilometer

Länge: 144 Kilometer

Ticketpreis: 64 CHF pro Erwachsener von St. Moritz (Schweiz) nach Tirano (Italien)

Gut zu wissen: Von Tirano kommt man mit dem Bus weiter nach Tessin (Schweiz)

Die spektakulärsten Eisenbahnstrecken im Überblick – Platz 11 bis 17

11) Ghan, Australien

Diese Zugreise führt durch das australische Outback und ermöglicht atemberaubende Ausblicke auf endlose Wüstenlandschaften und rote Sanddünen. "The Ghan" ist der einzige Zug, der den Kontinent in Nord-Süd Richtung durchquert. Er fährt von Adelaide nach Alice Springs und Darwin oder umgekehrt. Die komplette Fahrtzeit beträgt 54 Stunden.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 2.979 Kilometer

Ticketpreis : Die Preise liegen zwischen 260€ und 445€ und hängen vom gebuchten Tarif und Streckenabschnitt ab

Gut zu wissen : Auf der Reise kann man sein eigenes Auto mitnehmen.

12) Transsibirische Eisenbahn, Russland

Die längste Eisenbahnstrecke der Welt führt durch Russland und bietet den Fahrgästen vielfältige Ausblicke auf Landschaften, Wälder und Seen. Aufgrund des Krieges in der Ukraine ist eine Fahrt derzeit nicht möglich. Die Strecke verläuft von Moskau bis zum Pazifik in Wladiwostok. Die Fahrt dauert rund sechs Tage und es werden circa 400 Bahnhöfe passiert.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 9.288 Kilometer

Ticketpreis: Hängt vom Streckenabschnitt ab. Beispiel: Moskau - Peking in einem 2-Bett-Abteil kostet rund 1310€

Gut zu wissen: In den Speisewagen kostet eine Mahlzeit durchschnittlich 8 bis 10 US-Dollar (Stand 2021/22)

13) Rovos Rail, Südafrika

Die Luxuszugreise führt durch die südafrikanische Landschaft von Kapstadt bis Dar Es Salaam in Tansania und ermöglicht Ausblicke auf Berge, Savannen und Wildtiere. Rovos Rail gilt als einer der luxuriöseste Zügen weltweit. Es gibt es vier verschiedene Routen.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 6.000 Kilometer

Ticketpreis : Pauschalreise von Windhoek nach Pretoria, 15 Tage ab circa 9.500€ pro Person

Gut zu wissen : Es gibt Unterkünfte im Zug mit eigener Badewanne.

14) Flåmsbana, Norwegen

Diese steile Strecke führt durch die norwegischen Fjorde und zählt zu den schönsten Zugfahrten weltweit. Startpunkt der Reise ist der Aurlandsfjords. Anschließend geht es hinauf ins Hochgebirge nach Myrdal und Fahrgäste genießen atemberaubende Aussichten auf Wasserfälle und Landschaften. Die Fahrt dauert circa eine Stunde.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 20 Kilometer

Ticketpreis : 52€ pro Erwachsener

Gut zu wissen : Von Myrdal aus sollte man in Fahrtrichtung links sitzen, da hat man wohl den besten Blick für Fotomotive.

15) Eastern & Oriental Express, Südostasien

Ausblicke auf Reisfelder, auf Tempel und den Dschungel – die luxuriöse Zugreise mit dem Eastern & Oriental Express führt durch Malaysia und Thailand und hat auf vielen Routen einiges zu bieten.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 2.000 Kilometer (Singapur bis Bangkok)

Ticketpreis : Hängt von der Route und vom Tarif ab. Beispiel: 4 Tage von Singapur bis Malaysia kosten in der Doppelkabine circa 3.400$ pro Person

Gut zu wissen : Es gibt eine Pianobar und ein Panoramawagen am Ende des Zuges.

16) Cinque Terre, Italien

An der nordwestlichen Küste Italiens befindet sich eine der schönsten Zugstrecken im ganzen Land. Die Bahnstrecke, die malerische Ausblicke auf das Meer gewährt, verläuft von Levanto aus entlang der Küste bis nach La Spezia. Während der Fahrt hält der Zug in allen fünf Dörfern der Cinque Terre.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 12 Kilometer

Ticketpreis : 5€ pro Erwachsener pro Strecke. Ein Tagesticket kostet 18€

Gut zu wissen : Eine Reise im Winter lohnt sich, da zu dieser Zeit kaum Touristen unterwegs sind

17) Copper Canyon Railway, Mexiko

Die Copper Canyon Railway, auch als "Ferrocarril Barrancas del Cobre" bekannt, ist eine spektakuläre Zugstrecke in Mexiko, die durch die beeindruckende Landschaft der Kupferschluchten (Barrancas del Cobre) führt. Die Strecke verbindet die Städte Chihuahua und Los Mochis und ist eine der beeindruckendsten Zugfahrten der Welt. Die Fahrt dauert circa 14 Stunden.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 655 Kilometer

Ticketpreis : Pro Erwachsener circa 148$

Gut zu wissen : Man durchfährt mehrere Klima- und Vegetationszonen des gesamten Landes

Die spektakulärsten Eisenbahnstrecken: Drei Strecken in Deutschland

18) Schwarzwaldbahn

Die Schwarzwaldbahn ist eine bedeutende Eisenbahnstrecke in Deutschland, die durch den Schwarzwald verläuft. Sie erstreckt sich von Offenburg im Westen bis nach Konstanz am Bodensee im Osten. Sie führt dabei durch den malerischen Schwarzwald und verbindet die Regionen Baden und Württemberg. Die Stecke erreicht 650 Höhenmeter und durchfährt 39 Tunnel.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 149 Kilometer

Ticketpreis : Das Baden-Württemberg-Ticket gilt (10,60€ pro Person)

Gut zu wissen : Es ist ein Audio Guide entlang der Strecke zum Anhören verfügbar.

19) Brockenbahn, Harz

Diese Bahn fährt zum Brocken, dem höchsten Berg im Harz und führt durch eine atemberaubende Landschaft mit dichten Wäldern, malerischen Tälern und beeindruckenden Ausblicken. Die Schmalspurbahn startet ab dem Bahnhof Wernigerode über die Stationen Drei Annen Hohne und Schierke bis sie den Zielbahnhof auf dem 1142 Meter hohen Brocken erreicht.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 34 Kilometer

Ticketpreis : 53€ pro Erwachsener

Gut zu wissen : Eine Fahrt lohnt sich besonders im Winter bei verschneiter Landschaft.

20) Rügensche Bäderbahn (Rasender Roland)

Der Rasende Roland fährt entlang der Küste der Ostseeinsel Rügen und die Strecke bietet wunderschöne Ausblicke auf das Meer, Sanddünen und Wälder. Die Schmalspurbahn ist seit 1895 im Einsatz und fährt mit 30 Stundenkilometer über die Insel Rügen – von Putbus über Binz, Sellin und Baabe nach Göhren.

Weitere Fakten über die Eisenbahnstrecke:

Länge : 24 Kilometer

Ticketpreis : Kann womöglich mit Tickets des öffentlichen Nahverkehrs genutzt werden mit einem Schmalspurbahn-Zuschlag von 8€ für ein Tagesticket

Gut zu wissen : An rund 100 Tagen im Jahr fährt die Bahn zusätzlich von Lauterbach Mole ab.

Übrigens: Wenn Sie lieber selbst Berge erklimmen möchten, um eine schöne Aussicht zu genießen, dann erfahren Sie hier, wo sich die 10 höchsten Berge in Deutschland befinden.

Die Preise und Streckeninformationen wurden zuletzt im Juli 2023 abgerufen. Bitte prüfen Sie vor der Reiseplanung, ob die Strecken und Ticket-Preise noch aktuell sind.