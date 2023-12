Die längsten Achterbahnen der Welt: Das sind die Top 10

Achterbahnen bieten weltweit einen ganz besonderen Adrenalinkick. Lesen Sie hier, wo die längsten Achterbahnen der Welt zu finden sind.

Eines ist klar: Die längsten Achterbahnen der Welt sind nichts für Menschen mit Höhenangst und schwachen Nerven. Achterbahnen sind für viele der Inbegriff von Nervenkitzel, Freizeitvergnügen und Adrenalinrausch. Doch es gibt einige Bahnen, die selbst geübte Achterbahn-Fahrer ins Staunen versetzen. Diese außergewöhnlichen Fahrgeschäfte zeichnen sich durch ihre beeindruckende Länge aus und bieten ein einzigartiges Fahrerlebnis. Von spektakulären Höhen bis zu atemberaubenden Kurven - diese Bahnen sind echte Meisterwerke der Ingenieurskunst. Erfahren Sie in diesem Artikel, wie viel Meter die längsten Achterbahnen der Welt erreichen und noch weitere Details.

Die längsten Achterbahnen der Welt im Überblick: Top 10

Platz 1: Steel Dragon 2000, Nagashima Spa Land (2.479 Meter)

Platz 2: Ultimate, Lightwater Valley (2.268,3 Meter)

Platz 3: Beast, Kings Island (2.243 Meter)

Platz 4: Fujiyama, Fuji-Q Highland (2.044,8 Meter)

Platz 5: Fury 325, Carowinds (2.012,3 Meter)

Platz 6: Millennium Force, Cedar Point (2.010,2 Meter)

Platz 7: Formula Rossa, Ferrari World Abu Dhabi (2.000 Meter)

Platz 8: Voyage, Holiday World (1.963,5 Meter)

Platz 9: Incredicoaster, Disney's California Adventure (1.850,7 Meter)

Platz 10: Steel Vengeance, Cedar Point (1.749,6 Meter)

(Quelle: Statista)

Auf Platz 10 der längsten Achterbahnen weltweit ist die Steel Vengeance in den USA

Mit einer Länge von 1.749,6 Metern belegt die Steel Vengeance den letzten Platz im Ranking. Die beliebte Achterbahn ist im Vergnügungspark Cedar Point in Sandusky, Ohio, USA, zu finden. Es handelt sich nicht um eine klassische Holzachterbahn, sondern um eine "Hybridachterbahn", die Holzstruktur mit Stahlschienen kombiniert. Laut Parkerlebnis.de ist sie die höchste Hybridachterbahn der Welt.

Platz 9 der längsten Achterbahnen der Welt: Incredicoaster in den USA

Der Incredicoaster ist eine Achterbahn, die im kalifornischen Vergnügungspark Disney California Adventure Park in Anaheim, Kalifornien, USA, steht. Mit einer Länge von 1.850,7 Metern gehört der Incredicoaster zu den längsten Achterbahnen weltweit. Es handelt sich laut eigenen Angaben des Konzerns um eine Stahlachterbahn, die zahlreiche Fahrelemente bietet, darunter steile Abfahrten, große Airtime-Hügel und eine Looping-Überkopf-Inversion.

Platz 8 der längsten Achterbahnen weltweit belegt die Voyage-Achterbahn in den USA

Die "Voyage" ist eine beliebte Holzachterbahn im Vergnügungspark Holiday World & Splashin' Safari in Santa Claus, Indiana, USA. Die Achterbahn wurde von The Gravity Group LLC entworfen und von diesem Unternehmen in Zusammenarbeit mit Great Coasters International gebaut. Ihre Länge beträgt 1.963,5 Meter. Laut Coastersandmore erreicht die Achterbahn eine Geschwindigkeit von 110 km/h.

Platz 7 der längsten Achterbahnen der Welt: Formula Rossa in Abu Dhabi

Mit einer Länge von exakt 2.000 Metern belegt die Formula Rossa den siebten Platz im Ranking der längsten Achterbahnen weltweit. Die Achterbahn befindet sich im Freizeitpark Ferrari World in Abu Dhabi. Die Formula Rossa wurde am 4. November 2010 eröffnet und ist ein spezielles Projekt von Ferrari World Abu Dhabi. Sie ist nicht nur besonders lang, sondern auch äußerst schnell: Laut offizieller Webseite des Freizeitparks wird eine Geschwindigkeit von 240 km/h in 4,9 Sekunden erreicht. Damit zählt die Formula Rossa zu den schnellsten Achterbahnen der Welt.

Auf Platz 6 der längsten Achterbahnen weltweit: Millennium Force in den USA

Dachten Sie schon, dass die Steel Vegeance im Cedar Point besonders lang ist? Die Millennium Force, die ebefalls im Cedar Point (USA) zu finden ist, hat eindeutig in Sachen Länge und Geschwindigkeit mehr zu bieten: Mit einer Länge von 2.010,2 Metern belegt sie Platz 6 im Ranking. Darüber hinaus gehört sie mit einer Höhe von 94,5 Metern zu den höchsten Achterbahnen der Welt.

Platz 5 der längsten Achterbahnen der Welt belegt die Fury 325 in den USA

Die Fury 325 ist im Vergnügungspark Carowinds (USA) zu finden und mit 2.012,3 Metern gehört sie zu den längsten Achterbahnen weltweit. Außerdem sticht sie auch durch ihre beeindruckende Höhe hervor, was auch ihren Namen erklärt. Sie erreicht eine Höhe von 325 Fuß (99 Meter) und gehört damit ebenfalls zu den höchsten Achterbahnen weltweit. Laut Coasterfriends erreicht sie eine Geschwindigkeit von 153 km/h.

Auf Platz 4 der längsten Achterbahnen weltweit: Fujiyama in Japan

Nicht nur in den USA sind lange Achterbahnen zu finden, auch in Japan: Genauer gesagt im Fuji-Q Highland, einem Vergnügungspark in Fujiyoshida. Der Fujiyama wurde 1996 eröffnet und war zu dieser Zeit eine der höchsten und schnellsten Achterbahnen der Welt. Auch wenn dieser Rekord nicht mehr gehalten wird, so belegt diese Achterbahn mit einer Länge von 2.044,8 Metern den vierten Platz im Ranking.

Platz 3 der längsten Achterbahnen der Welt: Beast in den USA

"The Beast" ist eine berühmte Holzachterbahn im Vergnügungspark Kings Island in Mason, Ohio, USA. Sie erreicht eine Länge von 2.243 Metern und zählt damit zu den Top 3 im Ranking. Die Holzachterbahn wurde 1979 eröffnet.

Platz 2 der längsten Achterbahnen weltweit belegt die Ultimate-Achterbahn in England

Bei der "Ultimate" handelt es sich ebenfalls um eine Holzachterbahn, die im Lightwater Valley Theme Park in North Yorkshire, England, zu finden ist. Die Achterbahn wurde 1991 in Betrieb genommen und 2020 geschlossen, wie Themenpark-Central mitteilt. Sie galt mit einer Länge von 2.268,3 Metern als längste Achterbahn in Europa. Diesen Platz nimmt seither die "Big One"-Achterbahn ein, die Pleasure Beach Blackpool steht und eine Länge von 1.675,5 Metern erreicht.

Das ist die längste Achterbahn der Welt: Steel Dragon 2000 in Japan

Die Steel Dragon 2000 gilt derzeit als die längste Achterbahn der Welt. Ihre Länge beträgt 2.479 Meter. Seit der Eröffnung im Jahr 2000, steht die Achterbahn im Nagashima Spa Land-Vergnügungsparks in Kuwana, Mie, Japan. Darüber hinaus zählt sie mit einer Höhe von 97 Metern auch zu den höchsten Achterbahnen weltweit. Die Achterbahn erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 153 km/h.

Übrigens: Sie mögen keine Freizeitparks und Achterbahnen, aber möchten trotzdem den Adrenalinkick nicht missen? Dann schauen Sie doch mal hier, was die gefährlichsten Sportarten der Welt sind.