Die reichsten Bundesländer Deutschlands: Top 10

Die reichsten Bundesländer Deutschlands verfügen über ein hohes Bruttoinlandsprodukt. Lesen Sie hier, was das bedeutet und welche 10 Bundesländer besonders reich sind.

Deutschland zählt zweifellos zu den wirtschaftlichen stärksten Nationen in Europa und gilt als eines der reichsten Länder der Welt. Trotzdem könnte die wirtschaftliche Lage in den 16 Bundesländern kaum unterschiedlicher sein. Welche zehn Bundesländer treiben das Bruttoinlandsprodukt (BIP) besonders in die Höhe und tragen zum innerdeutschen Wohlstand bei?

Die reichsten Bundesländer Deutschlands – so wurde der Reichtum bemessen

Als transparenten Indikator für Reichtum wird in diesem Artikel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) herangezogen, das jährlich von den einzelnen Bundesländern veröffentlicht wird.

Was ist das BIP?

Das BIP repräsentiert den gesamten Wert aller Güter und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes in einem bestimmten Zeitraum produziert werden. Diese Kennzahl ist eine der gängigsten Maßstäbe zur Beurteilung der wirtschaftlichen Aktivität eines Landes.

Die reichsten Bundesländer im Überblick (sortiert nach BIP, 2022)

Platz 1: Nordrhein-Westfalen (793.790 Millionen Euro)

Platz 2: Bayern (716.784 Millionen Euro)

Platz 3: Baden-Württemberg (572.837 Millionen Euro)

Platz 4: Niedersachsen (339.414 Millionen Euro)

Platz 5: Hessen (323.352 Millionen Euro)

Platz 6: Berlin (179.379 Millionen Euro)

Platz 7: Rheinland-Pfalz (171.699 Millionen Euro)

Platz 8: Sachsen (146.511 Millionen Euro)

Platz 9: Hamburg (144.220 Millionen Euro)

Platz 10: Schleswig-Holstein (112.755 Millionen Euro)

Das reichste Bundesland Deutschlands: Nordrhein-Westfalen

Das reichste Bundesland Deutschlands, gemessen am BIP mit 793.790 Millionen Euro, ist Nordrhein-Westfalen (NRW). Das Bundesland im westlichen Teil Deutschlands grenzt an Belgien und an die Niederlande. Es ist das bevölkerungsreichste Bundesland und zählt zu den wirtschaftlichen Zentren des Landes.

Einwohnerzahl: 17,9 Millionen

Schulden: Laut Statista hat NRW 183.825 Millionen Euro Schulden

Arbeitslosenquote laut Bundesagentur für Arbeit: 7,4 %

Auf Platz 2 der reichsten Bundesländer Deutschlands: Bayern

Bayern hat nicht nur Weißwürste und Bier zu bieten: Wegen der Nähe zu den Alpen eignet sich das Bundesland auch gut für Wandertouren. Außerdem ist Bayern eine der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas. Laut Stmwi treiben Branchen wie Automobilbau ( BMW, Audi), Maschinenbau, Chemie, Informationstechnologie und Tourismus das BIP in Bayern in die Höhe. Es lag 2022 bei 716.784 Millionen Euro.

Einwohnerzahl: 13,17 Millionen

Schulden: 15.810 Millionen Euro

Arbeitslosenquote: 3,5%

Platz 3 der reichsten Bundesländer Deutschlands: Baden-Württemberg

Baden-Württemberg belegt Platz 3 des Rankings. Das BIP beträgt 572.837 Millionen Euro. Im Süden grenzt das Land an die Schweiz und im Westen an Frankreich. Baden-Württemberg ist laut offizieller Homepage des Landes bekannt für seine starke Industrie: Darunter finden sich Automobilhersteller wie Daimler und Porsche, Maschinenbauunternehmen, Chemieunternehmen und Hochtechnologiebranchen. Auch der Mittelstand, insbesondere im Bereich des Handwerks und der mittelständischen Industrie, spielt eine bedeutende Rolle.

Einwohnerzahl: 11,28 Millionen

Schulden: 41.558 Millionen Euro

Arbeitslosenquote: 4,1%

Auf Platz 4 der reichsten Bundesländer Deutschlands liegt Niedersachsen

Mit einem BIP von 339.414 Millionen Euro nimmt Niedersachsen den vierten Platz des Rankings ein. Das Land liegt im Nordwesten und ist das zweitgrößte Bundesland Deutschlands. Informationen des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung zufolge nehmen die Hersteller von Landmaschinen aus Niedersachsen eine führende Position auf dem Weltmarkt in ihren jeweiligen Produktkategorien ein.

Einwohnerzahl: 8,14 Millionen

Schulden: 62.281 Millionen Euro

Arbeitslosenquote: 5,9%

Hessen belegt Platz 5 der reichsten Bundesländer Deutschlands

Hessen liegt in der Mitte des Rankings – analog zum geografischen Standort in Deutschland. Das BIP beträgt 323.352 Millionen Euro. Das Bundesland ist bekannt für seine Finanz- und Bankenbranche in Frankfurt, wo die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Sitz hat. Außerdem spielen Technologieunternehmen, Pharmaunternehmen, Automobilindustrie und der Flughafen Frankfurt eine wichtige Rolle in der hessischen Wirtschaft. Laut wirtschaft.hessen.de ist die Chemie- und Pharmaindustrie mit über 60.000 Beschäftigten eine der beschäftigungsstärksten Wirtschaftszweige des Landes.

Einwohnerzahl: 6,93 Millionen

Schulden: 38.946 Millionen Euro

Arbeitslosenquote: 5,4%

Auf Platz 6 der reichsten Bundesländer Deutschlands: Berlin

Hauptstadt und Bundesland zugleich – Berlin hat viel zu bieten. Mit einem BIP von 179.379 Millionen Euro belegt es den sechsten Platz im Ranking. Berlin ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Deutschland und Europa. Die Stadt beherbergt zahlreiche Start-ups: Laut Projekt Zukunft beschäftigen Berliner Start-ups etwa 32,7 Mitarbeiter, was fast 20 Personen mehr sind als der landesweite Durchschnitt in Deutschland.

Einwohnerzahl: 3,87 Millionen

Schulden: 61.766 Millionen Euro

Arbeitslosenquote: 9,4%

Platz 7 der reichsten Bundesländer Deutschlands: Rheinland-Pfalz

Einige verbinden mit dem Bundesland Pfälzer Wein – tatsächlich ist der Weinanbau ein wichtiger Wirtschaftszweig des Landes im Südwesten Deutschlands. Das BIP beträgt 171.699 Millionen Euro. Laut dem Ministerium des Landes sind neben dem Weinanbau weitere bedeutende Sektoren in der Wirtschaft unter anderem die chemische und pharmazeutische Industrie und die Herstellung von Nutzfahrzeugen.

Einwohnerzahl: 4,16 Millionen

Schulden: 27.243 Millionen Euro

Arbeitslosenquote: 5,1%

Auf Platz 8 der reichsten Bundesländer Deutschlands: Sachsen

Sachsen liegt im östlichen Teil Deutschlands und grenzt an Polen. Mit einem BIP von 146.511 Millionen Euro nimmt es einen der hinteren Plätze im Ranking ein. Die Automobilindustrie, Elektronik- und Maschinenbauunternehmen sind in Sachsen ansässig. Die Region ist auch für ihre Tradition in der Textil- und Uhrenherstellung bekannt. Die dominierende Industriebranche, die nach wie vor den größten Umsatzanteil von 25,2 Prozent ausmacht, ist in Sachsen die Automobilindustrie.

Einwohnerzahl: 4 Millionen

Schulden: 5.992 Millionen Euro

Arbeitslosenquote: 6,4%

Platz 9 der reichsten Bundesländer Deutschlands belegt Hamburg

Das Bundesland liegt beim BIP mit einem Wert von 144.220 Millionen Euro relativ weit hinten, während es beim BIP pro Kopf den ersten Platz einnimmt. Dennoch gilt der Hamburger Hafen als einer der wichtigsten Handels- und Logistikzentren Europas und spielt eine entscheidende Rolle in der deutschen Wirtschaft. Wie die Metropolregion Hamburg berichtet, wächst die Kultur- und Kreativwirtschaft im Land stetig an.

Einwohnerzahl: 1,85 Millionen

Schulden: 32.185 Millionen Euro

Arbeitslosenquote: 7,7%

Platz 10 der reichsten Bundesländer Deutschlands: Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein ist ein Bundesland im Norden Deutschlands und liegt zwischen der Nordsee und der Ostsee. Die Wirtschaft von Schleswig-Holstein ist vielfältig und umfasst Bereiche wie Landwirtschaft, Tourismus, erneuerbare Energien und Lebensmittelproduktion. Der Tourismus, insbesondere an den Küsten, ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Die maritime Wirtschaft sticht besonders hervor: Der offiziellen Homepage des Landes zufolge nimmt hier Schleswig-Holstein, zusammen mit Hamburg und Niedersachsen, eine wichtige Rolle ein. Das BIP beträgt 112.755 Millionen Euro.

Einwohnerzahl: 2,95 Millionen

Schulden: 32.337 Millionen Euro

Arbeitslosenquote: 5,7%

Die reichsten Bundesländer Deutschlands (sortiert nach BIP je Einwohner, 2022)

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und das BIP je Einwohner sind zwei unterschiedliche Kennzahlen aus der Wirtschaft. Das BIP je Einwohner ist das BIP eines Landes geteilt durch die Gesamtbevölkerung dieses Landes. Diese Kennzahl drückt aus, wie viel Wirtschaftsleistung im Durchschnitt auf jeden Bürger eines Landes entfällt. Dabei handelt es sich um eine relative Kennzahl, die es ermöglicht, die Wirtschaftsleistung eines Landes in Bezug zur Bevölkerungszahl zu setzen. Daraus ergibt sich eine andere Reihenfolge der Bundesländer, wenn man das BIP pro Kopf heranzieht:

Platz 1: Hamburg (76.910€)

Platz 2: Bremen (56.901€)

Platz 3: Bayern (53.768€)

Platz 4: Baden-Württemberg (50.982€)

Platz 5: Hessen (50.751€)

Platz 6: Berlin (48.147€)

Platz 7: Nordrhein-Westfalen (43.910€)

Platz 8: Niedersachen (41.826€)

Platz 9: Rheinland-Pfalz (41.366€)

Platz 10: Saarland (38.925€)

Übrigens: Erfahren Sie hier, welche 10 Städte die niedrigste Lebensqualität weltweit aufweisen.