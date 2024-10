Radprofi Mark Cavendish zum Ritter geschlagen

Der britische Radsportler Mark Cavendish ist am Mittwoch auf Schloss Windsor zum Ritter geschlagen worden. Der 39 Jahre alte Profi von der Isle of Man wurde von Thronfolger Prinz William für seine großen Verdienste im Radsport und seinen Einsatz für wohltätige Zwecke ausgezeichnet. Er trägt nun den Titel Knight Commander of the British Empire und darf sich ab sofort Sir Mark nennen.

Topsprinter Cavendish hatte seine wahrscheinlich letzte Tour de France im Juli als Letzter abgeschlossen, dabei allerdings seinen 35. Etappensieg eingefahren, womit er nun alleiniger Rekordhalter ist. Insgesamt 15 Mal hat der Radprofi an der Frankreich-Rundfahrt teilgenommen. Während seiner Karriere holte Cavendish zahlreiche Siege und gewann eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen.

Als im Juni bekanntgeworden war, dass er geehrt wird, hatte sich der Brite «zutiefst geehrt» geäußert. «Es war immer das größte Privileg, mein Land zu vertreten», so Cavendish, der nach der letzten Etappe der Tour de France sein Karriereende in Aussicht stellte. Auf die Frage, ob dies das letzte Rennen seiner Karriere gewesen sei, antwortete er: «Sehr wahrscheinlich.»